El curioso dispositivo tipo "Fórmula 1" que usó la selección argentina en sus entrenamientos

El equipo de Lionel Scaloni entrenó con elementos distintivos para hacer frente a las altas temperaturas de Estados Unidos

La selección argentina volvió a los entrenamientos luego del triunfo ante Argelia

La selección argentina incorporó un sistema de refrigeración inspirado en la Fórmula 1 para afrontar las altas temperaturas en Estados Unidos. Tras la goleada ante Argelia, el plantel utilizó chalecos refrigerantes y accesorios de enfriamiento durante la práctica regenerativa de este miércoles en Kansas.

La Asociación del Fútbol Argentino (Afa) compartió imágenes del entrenamiento y destacó el uso de la tecnología Climacool, desarrollada por Adidas . Según la publicación oficial, el sistema aporta beneficios concretos para la recuperación física y la preparación de los futbolistas en condiciones climáticas extremas.

El dispositivo combina un chaleco refrigerante con una chaqueta aislante que potencia el efecto de enfriamiento en la parte superior del cuerpo.

El chaleco contiene geles especiales que se congelan previamente y liberan frío de forma gradual sobre el torso, la espalda y el abdomen. A su vez, la chaqueta aislante conserva la temperatura baja durante más tiempo y evita que el sistema pierda eficacia rápidamente.

De acuerdo con datos difundidos por la compañía, la combinación de ambas prendas puede reducir la temperatura corporal interna hasta 0,5 °C y disminuir la temperatura de la piel hasta 13 °C, una ventaja relevante para deportistas sometidos a altas exigencias físicas.

La indumentaria también incluye cubrepies con geles refrigerantes que ayudan a reducir la inflamación y el sobrecalentamiento en las extremidades inferiores.

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Argentina no fue la primera selección en adoptar esta tecnología. España comenzó a utilizar los chalecos refrigerantes desde su llegada a Norteamérica, mientras que Ecuador ya había implementado el mismo método durante su estadía en Columbus.

La utilización de elementos de enfriamiento corporal se expandió en el deporte de alto rendimiento durante los últimos años. Equipos de Fórmula 1 incorporaron sistemas similares para ayudar a pilotos y mecánicos a soportar competencias disputadas bajo temperaturas extremas.

Después del debut en Kansas City, donde el equipo jugó con una temperatura cercana a los 26 °C, el plantel se encontró al día siguiente con condiciones mucho más exigentes. Los termómetros marcaron alrededor de 33 °C de sensación térmica, acompañados por aire caliente y elevada humedad.

Los futbolistas que disputaron al menos 45 minutos frente a Argelia realizaron trabajos regenerativos, mientras que los jugadores que tuvieron menos participación completaron ejercicios con pelota.

Argentina disputará la segunda fecha del Grupo J frente a Austria el próximo lunes 22 a las 14 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas. En caso de quedarse con la victoria, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se asegurará el primer puesto de la zona sin depender de otros resultados en la última jornada.