El Colo Ramírez volvió al gol y trajo alivio a Newell's

Newell’s debía avasallar a Tigre, atacarlo por todos lados. Pero la ofensiva rojinegra fue predecible, liviana. Los ataques por los costados no preocupaban. Los centros que se lanzaban no tenían destinatario. El equipo rojinegro insinuaba, no concretaba. Ante tan escasa gestación, Ramírez entraba poco en juego. Pero a los 8’ dispuso de una oportunidad inmejorable, que terminó fallando. Martino se la bajó de cabeza, el centrodelantero se filtró entre los centrales y de frente al arco le pifió de zurda.