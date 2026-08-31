Kudelka dijo que Newell's sumó "un punto digno" ante Estudiantes y ahora pensará en el clásico

El entrenador de Newell's, Frank Kudelka, se fue satisfecho con la producción ante el Pincha y valoró el trabajo de Reinatti

"Son partidos duros, rivales difíciles, de calidad. Fue un desafío para nosotros. Ellos tuvieron más posibilidades que nosotros. El rival tiene un presupuesto superior. Fue un digno punto", dijo el entrenador de Newell's , Frank Kudelka, tras el cero a cero con Estudiantes, en la previa del gran clásico rosarino del domingo.

"Los dos arqueros tuvieron grandes actuaciones. Josué (Reinatti) viene sosteniendo el arco en cero, hay que acompañarlo, no pensar en el futuro, disfrutar el momento. Los chicos van ganando su terreno no libre de errores productos del aprendizaje. Prefiero acompañar antes que enaltecer", aseguró el DT rojinegro sobre el gran momento del uno del club del Parque.

En cuanto al trámite del cotejo ante el Pincha, Kudelka analizó: "Advierto que empezamos parejo el partido. Perdimos la pelota en algún momento del primer tiempo, en el segundo estuvimos más altos y tuvimos situaciones de gol".

Kudelka y el clásico que se viene

En tanto, al ser consultado por el clásico que se viene, el conductor leproso destacó: "No niego que tuve una disyuntiva de pensar en el clásico más que en este partido, pero quise pensar en este partido".

Por su parte, sobre la llegada del flamante refuerzo Santiago Solari, dijo: "Me entero ahora lo de Solari, no hablé con ningún dirigente, no tengo certezas".

A su vez, en cuanto a la noticia que conmovió al mundo del fútbol respecto al retiro de la selección de Lionel Messi y sobre una posible llegada en el futuro al Parque, Kudelka dijo: "No puedo responder sobre Messi a Newell's, simplemente agradecimiento eterno como argentino".

"Mañana vamos a pensar en el clásico", afirmó sobre la importancia del partido que se viene, y acotó: "No dialogué con los jugadores para ver cómo terminaron. Tiempo al tiempo, tenemos que fortificarnos, entiendo que quieran saber lo del clásico, pero acabamos de jugar un partido".