Más de un cambio en Newell's para enfrentar a Estudiantes, con el clásico en el horizonte

En todas las líneas aparecen las variantes de Frank Kudelka en Newell's para medirse en La Plata con Estudiantes

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El DT de Newell's, Frank Kudelka, confirmó el equipo para enfrentar a Estudiantes en La Plata, antes del clásico.

La noticia del día la dio Lionel Messi desde Miami. Pero la vida continúa y en La Plata empieza a cerrarse la séptima fecha del Clausura. Y Frank Kudelka ya tiene el equipo de Newell's que enfrentará a las 19 en Estudiantes , con varios cambios, y en la mira el clásico .

En ese sentido, son cuatro las variantes en relación al equipo que viene de derrotar a Banfield. Una en la zaga central, otro en los laterales, una más en el mediocampo y la útima en el ataque.

Los que salen son Lucas Carrizo, Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattay Juan Ignacio Ramírez. Los que entran son Bruno Cabrera, Franco Escobar, Rodrigo Herrera y el goleador, el Zorro Cóccaro,

En el primero de los casos, se puede intuir que Kudelka reservará a Carrizo para el clásico del domingo a las 14.45, en el Gigante. En el del mediocampo, si Herrera rinde, no es descabellado pensar que el DT piense que pueda jugar también el clásico y La Plata sea como un banco de pruebas.

Lo mismo corre para el lateral izquierdo. Escobar tiene chances de ser titular ante Central y se verá cómo rinde en esa posición. Ante Riestra, cuando se lesionó Martín Luciano, jugó en ese costado.

Y arriba, Kudelka no guardó nada y puso a Cóccaro por el Colo Ramírez.

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Los once de Newell's en La Plata

Entonces, Newell's formará con Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti y Franco Escobar; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Thomas Ríos; Matías Cóccaro. De los 24 que llevó Kudelka, quedó afuera David Sotelo.