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Más de un cambio en Newell's para enfrentar a Estudiantes, con el clásico en el horizonte

En todas las líneas aparecen las variantes de Frank Kudelka en Newell's para medirse en La Plata con Estudiantes

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

31 de agosto 2026 · 18:19hs
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El DT de Newells

El DT de Newell's, Frank Kudelka, confirmó el equipo para enfrentar a Estudiantes en La Plata, antes del clásico.

La noticia del día la dio Lionel Messi desde Miami. Pero la vida continúa y en La Plata empieza a cerrarse la séptima fecha del Clausura. Y Frank Kudelka ya tiene el equipo de Newell's que enfrentará a las 19 en Estudiantes, con varios cambios, y en la mira el clásico.

En ese sentido, son cuatro las variantes en relación al equipo que viene de derrotar a Banfield. Una en la zaga central, otro en los laterales, una más en el mediocampo y la útima en el ataque.

Los que salen son Lucas Carrizo, Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattay Juan Ignacio Ramírez. Los que entran son Bruno Cabrera, Franco Escobar, Rodrigo Herrera y el goleador, el Zorro Cóccaro,

En el primero de los casos, se puede intuir que Kudelka reservará a Carrizo para el clásico del domingo a las 14.45, en el Gigante. En el del mediocampo, si Herrera rinde, no es descabellado pensar que el DT piense que pueda jugar también el clásico y La Plata sea como un banco de pruebas.

Lo mismo corre para el lateral izquierdo. Escobar tiene chances de ser titular ante Central y se verá cómo rinde en esa posición. Ante Riestra, cuando se lesionó Martín Luciano, jugó en ese costado.

Y arriba, Kudelka no guardó nada y puso a Cóccaro por el Colo Ramírez.

>>Leer más:Sello rosarino: el equipo sensación del Clausura, plagado de ex-Newell's y ex-Central

Los once de Newell's en La Plata

Entonces, Newell's formará con Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lautaro Giannetti y Franco Escobar; Luca Regiardo y Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Thomas Ríos; Matías Cóccaro. De los 24 que llevó Kudelka, quedó afuera David Sotelo.

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