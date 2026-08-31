Central: los que tienen el puesto seguro para el clásico y los que pelean por un lugar

Tras la derrota con Gimnasia en el Gigante, Jorge Almirón empieza a perfilar el equipo de Central para el derbi del domingo

Los once titulares de Central que salieron a la cancha ante Gimnasia. Varios están en duda para el clásico rosarino del domingo.

Tras la derrota sufrida ante Gimnasia de La Plata en el Gigante, Rosario Central redujo su margen de error de cara a la obtención de algunos de los objetivos deportivos que persigue en este segundo semestre de 2026. Por eso, a la lógica importancia que se le da a ganar el clásico, a los auriazules se les agregó está necesidad de volver al triunfo cuanto antes.

Y, de paso, cortar la racha de tres juegos consecutivos, dos derrotas y un empate, sin sumar de a tres. Y después del paso en falso ante el Lobo platense en Arroyito, atentos a la búsqueda de Jorge Almirón por la conformación del equipo para jugar el domingo ante Newell’s, no son muchos los futbolistas auriazules que parecen tener su lugar asegurado entre los once titulares para protagonizar el clásico.

Los que estarían de movida sí o sí, imponderables de lado, serían: Jeremías Ledesma, Emanuel Coronel, Gastón Ávila, Franco Ibarra, Jaminton Campaz y Ángel Di María.

Para los cinco lugares restantes hay un solo futbolista que, si está bien físicamente, se meterá en el once inicial. Se trata de Ignacio Ovando. El marcador central de 19 años pidió ser reemplazado en el entretiempo del juego del sábado pasado ante Gimnasia por una molestia muscular. Si supera ese inconveniente físico, Nacho Ovando será titular ante Newell’s.

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Los otros cupos disponibles en Central

Para cubrir los otros cuatro cupos disponibles, Almirón tendrá que tomar decisiones, y los jugadores apuntados la tendrán que pelear con sus compañeros de equipo. Según cómo vienen jugando los últimos partidos, hay futbolistas de niveles parejos que compiten por la misma plaza. En este escenario aparecen: Agustín Sández (con una molestia muscular) y Alexis Soto, que discuten por ser el lateral izquierdo del equipo en el clásico; Vicente Pizarro o Federico Navarro, que pelean para acompañar a Ibarra en el doble cinco; Giovanni Cantizano y Alan Rodríguez, que pretenden cubrir la derecha del mediocampo; y por último, Marco Ruben o Enzo Copetti para completar el once y ser el delantero de área de este equipo.

Los que pujan por estar

De los que todavía son duda para jugar de arranque en el clásico, el que tendría la chance en la palma de su mano para meterse en el once es Ovando. El central no compite el puesto con nadie. Su presencia solo depende de que se recupere del problema físico que le impidió salir a jugar el segundo tiempo contra Gimnasia. Si está pleno en lo físico, Nacho jugará. De lo contrario, Almirón deberá definir si le da nuevamente la oportunidad de reemplazarlo a Facundo Mayo, que fue justamente quien ingresó por Ovando el sábado pasado.

Sández, también con una molestia muscular, sí compite con un compañero por ganarse el puesto de lateral izquierdo. Allí aparece Alexis Soto. Sández y Soto vienen alternando la titularidad. Y, además, el que arranca un partido en el once generalmente no lo termina, lo reemplaza el que quedó en el banco.

Al indiscutido Ibarra, lo vienen secundando como compañero en el eje del campo entre Pizarro y Navarro. Hasta acá, el chileno tuvo más chances de estar desde el arranque. Y aunque Navarro le pelea el lugar de igual a igual, Pizarro es candidato a mantenerse en el equipo inicial.

La juventud de Giovanni Cantizano (19 años) o la experiencia de Alan Rodríguez (26). Allí parece haber otra disputa por un puesto, el de volante derecho.

El uruguayo Rodríguez no sumó minutos contra Gimnasia, se quedó en el banco. Mientras que Cantizano, que jugó desde el inicio, salió reemplazado en el complemento (a los 22 minutos) sin cumplir una buena tarea. En este escenario, parece que Rodríguez tiene más chances de ser titular en el clásico que Cantizano.

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Ruben o Copetti

El mimado Marco Ruben o el resistido Enzo Copetti. La última duda por resolver. Los poco más de 80 minutos de Marco el último sábado ante Gimnasia lo dejaron muy bien parado de cara al clásico.

Copetti, en tanto, ingresó en el último tramo del cotejo ante el Lobo. Y más allá del esfuerzo que realizó, no consiguió dejar huellas positivas en el encuentro. Por lo que MR9, el máximo goleador histórico del club en la era profesional, mantiene buenas chances de seguir como titular.