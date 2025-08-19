La Capital | Ovación | clásico rosarino

El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque, con casi 600 policías

El plan mantiene los cambios recientes para vigilar la cancha de Central e incluye el estadio de Newell's entre los puntos clave del mapa

19 de agosto 2025 · 11:17hs
Las autoridades provinciales presentaron los preparativos del clásico rosarino.

Las autoridades provinciales presentaron los preparativos del clásico rosarino.

La próxima edición del clásico rosarino se jugará este sábado por la tarde en el estadio de Central y contará con casi 600 policías activos. "El operativo es dinámico como todo operativo de cancha, se va reformulando de acuerdo al resultado del partido", explicaron las autoridades del gobierno santafesino este martes sobre el plan de prevención que incluye la sede de Newell's.

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo, anunció que el despliegue de los efectivos comenzará antes del día del encuentro. Además enfatizó que el servicio habitual de la fuerza en la ciudad "no se resiente por un partido de fútbol"; es decir, no reasignarán al personal de turno.

Como complemento de la tarea de los uniformados, en el Gigante de Arroyito habrá unos 250 vigiladores privados. Pasada una semana desde la captura del jefe de la barra brava canalla, Lautaro "Laucha" Ghiselli, uno de los funcionarios a cargo de la presentación advirtió sobre el clásico: "Jamás te podés relajar. Vamos a seguir teniendo noticias de estas".

>> Leer más: Clásico rosarino: la pelota parada, un recurso que otra vez puede ser decisivo

¿Cuántos policías habrá en el clásico rosarino?

Peverengo confirmó la convocatoria de 572 policías para el operativo de este sábado. "No van a estar todos necesariamente en el estadio", aclaró en cuanto a la actividad programada desde el día anterior al derby.

Fernando Peverengo y Gustavo Velázquez

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, anticipó que las puertas del Gigante se abrirán a las 14.30, tres horas antes del inicio del cotejo. "Sabemos que lo mira todo el país y gran parte del mundo. Esperemos que todos estemos a la altura de las circunstancias y que el lunes tengamos que hablar de un resultado enteramente deportivo", manifestó.

>> Leer más: A 120 años del primer clásico rosarino: la entrada costó 20 centavos y tuvo un ganador

El funcionario recordó que en los últimos partidos del Canalla como local hicieron una serie de cambios de los controles sobre bulevar Avellaneda. Al respecto, aseveró: "Hemos reordenado el estacionamiento para evitar cualquier tipo de conflicto en el ingreso y egreso de planteles. Central viene funcionando muy bien".

Por último, Velázquez recordó el crimen de Ivana Garcilazo como "un hecho que marcó un antes y un después en el clásico". A casi dos años del ataque fatal a la hincha auriazul en inmediaciones del parque de la Independencia, planteó el antecedente como un llamado a la conviencia pacífica. "Le pedimos a todo el mundo que se a consciente de cómo transita la ciudad", afirmó.

El coordinador provincial dijo que el derby es el evento deportivo más importante en Santa Fe y expresó: "Para todos los que respiramos fútbol, esta es una semana especial". Finalmente destacó el compromiso de los dirigentes de ambos clubes "para aportar todo lo que está a su alcance" y que el espectáculo se desarrolle con total normalidad.

¿Cuándo se juega el clásico rosarino?

Newell's visitará a Central el sábado 23 de agosto desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito. Se trata del partido interzonal de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

Dos días antes del encuentro, la Lepra abrirá las puertas del estadio Marcelo Bielsa para realizar el tradicional banderazo previo al clásico rosarino. Este jueves también se programó la inauguración formal de la tribuna Lionel Messi con la presencia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.

Noticias relacionadas
Fabián Noguera fue titular en Newells por la Copa Argentina y luego ante Defensa en el Clausura.

Fabián Noguera y su primer clásico: "No tengo dudas de que estaremos a la altura"

Ángel Di María, máxima figura de Central, y Cristian Fabbiani, técnico de Newells, protagonistas del clásico rosarino. 

Clásico rosarino: Di María va por la épica en Central y Fabbiani por la idolatría en Newell's

Juan Manuel García, que fue titular en Newells, mete con todo para tratar de recuperarla.

Newell's y un empate que le sirve, lo motiva y lo potencia de cara al clásico

Alejo Veliz celebra su primer gol desde su vuelta a Central.

El podio de Central: Alejo Veliz hizo lo que se necesitaba, pero no fue suficiente en el 1-1 con Riestra

Ver comentarios

Las más leídas

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Lo último

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó este martes con el blue en Rosario

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó este martes con el blue en Rosario

Granadero Baigorria es ejemplo de innovación y transformación digital en gestión

Granadero Baigorria es ejemplo de innovación y transformación digital en gestión

Días de humedad en Rosario: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

Días de humedad en Rosario: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia y el club anunciaron los horarios del tradicional evento leproso del próximo jueves

Banderazo confirmado: los hinchas de Newells se preparan para el clásico rosarino
La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región
La Ciudad

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó este martes con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó este martes con el blue en Rosario

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa
Política

Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad
La Región

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei es para un caso puntual pero sienta precedente
LA CIUDAD

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "es para un caso puntual pero sienta precedente"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

El gobierno pagará la suba a docentes y dice que la paritaria está cerrada

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

Ovación
Banderazo confirmado: los hinchas de Newells se preparan para el clásico rosarino
Ovación

Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

Banderazo confirmado: los hinchas de Newells se preparan para el clásico rosarino

Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió el campeón del mundo

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió el campeón del mundo

Newells acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Policiales
Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas
Policiales

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

La Ciudad
Ley de emergencia en discapacidad: este martes hay vigilia en Rosario contra el veto de Milei
La Ciudad

Ley de emergencia en discapacidad: este martes hay vigilia en Rosario contra el veto de Milei

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei es para un caso puntual pero sienta precedente

Discapacidad: el fallo contra el veto de Milei "es para un caso puntual pero sienta precedente"

Open to work: una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn
Política

"Open to work": una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior
Ovación

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino
OVACIÓN

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación
Policiales

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes
La Ciudad

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero
La Región

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado
Información General

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio
Política

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Por María Laura Neffen
Negocios

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei
Información General

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza
El Mundo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre
El Mundo

Fragmentada por la guerra civil, Myanmar promete elecciones el 28 de diciembre

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia
El Mundo

Trump se reunió con Zelenski para  debatir el acuerdo de paz con Rusia

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Pullaro: Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró
Política

Pullaro: "Arreglamos el aeropuerto de Rosario porque Nación se borró"

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre
Policiales

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como La banda del Golden Rocket
Zoom

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "La banda del Golden Rocket"