El clásico rosarino tendrá un operativo de seguridad dinámico en Arroyito y el Parque, con casi 600 policías

El plan mantiene los cambios recientes para vigilar la cancha de Central e incluye el estadio de Newell's entre los puntos clave del mapa

La próxima edición del clásico rosarino se jugará este sábado por la tarde en el estadio de Central y contará con casi 600 policías activos . "El operativo es dinámico como todo operativo de cancha, se va reformulando de acuerdo al resultado del partido", explicaron las autoridades del gobierno santafesino este martes sobre el plan de prevención que incluye la sede de Newell's .

El director provincial de Seguridad en Eventos Masivos, Fernando Peverengo , anunció que el despliegue de los efectivos comenzará antes del día del encuentro . Además enfatizó que el servicio habitual de la fuerza en la ciudad "no se resiente por un partido de fútbol"; es decir, no reasignarán al personal de turno.

Como complemento de la tarea de los uniformados, en el Gigante de Arroyito habrá unos 250 vigiladores privados . Pasada una semana desde la captura del jefe de la barra brava canalla, Lautaro "Laucha" Ghiselli , uno de los funcionarios a cargo de la presentación advirtió sobre el clásico: "Jamás te podés relajar. Vamos a seguir teniendo noticias de estas".

¿Cuántos policías habrá en el clásico rosarino?

Peverengo confirmó la convocatoria de 572 policías para el operativo de este sábado. "No van a estar todos necesariamente en el estadio", aclaró en cuanto a la actividad programada desde el día anterior al derby.

Fernando Peverengo y Gustavo Velázquez Video: La Capital/Virginia Benedetto.

El coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos, Gustavo Velázquez, anticipó que las puertas del Gigante se abrirán a las 14.30, tres horas antes del inicio del cotejo. "Sabemos que lo mira todo el país y gran parte del mundo. Esperemos que todos estemos a la altura de las circunstancias y que el lunes tengamos que hablar de un resultado enteramente deportivo", manifestó.

>> Leer más: A 120 años del primer clásico rosarino: la entrada costó 20 centavos y tuvo un ganador

El funcionario recordó que en los últimos partidos del Canalla como local hicieron una serie de cambios de los controles sobre bulevar Avellaneda. Al respecto, aseveró: "Hemos reordenado el estacionamiento para evitar cualquier tipo de conflicto en el ingreso y egreso de planteles. Central viene funcionando muy bien".

Por último, Velázquez recordó el crimen de Ivana Garcilazo como "un hecho que marcó un antes y un después en el clásico". A casi dos años del ataque fatal a la hincha auriazul en inmediaciones del parque de la Independencia, planteó el antecedente como un llamado a la conviencia pacífica. "Le pedimos a todo el mundo que se a consciente de cómo transita la ciudad", afirmó.

El coordinador provincial dijo que el derby es el evento deportivo más importante en Santa Fe y expresó: "Para todos los que respiramos fútbol, esta es una semana especial". Finalmente destacó el compromiso de los dirigentes de ambos clubes "para aportar todo lo que está a su alcance" y que el espectáculo se desarrolle con total normalidad.

¿Cuándo se juega el clásico rosarino?

Newell's visitará a Central el sábado 23 de agosto desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito. Se trata del partido interzonal de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025.

Dos días antes del encuentro, la Lepra abrirá las puertas del estadio Marcelo Bielsa para realizar el tradicional banderazo previo al clásico rosarino. Este jueves también se programó la inauguración formal de la tribuna Lionel Messi con la presencia del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia.