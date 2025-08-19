Un proyecto de ley busca cambiar el huso horario para favorecer el ahorro energético y el rendimiento escolar

La Ciudad
Entre lluvias y viento: ¿cuál será el día más frío de la semana en Rosario?
La Ciudad
Ley de emergencia en discapacidad: vigilia en Rosario contra el veto
La Región
San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros
Policiales
Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Política
Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro
Economía
El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Policiales
Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío
La Región
Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
Política
"Open to work": una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn
La Ciudad
Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
Ovación
Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior
OVACIÓN
La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino
Policiales
De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación
La Ciudad
Los docentes universitarios van al paro este jueves y viernes
La Región
Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero
OVACIÓN
Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió
Política
Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio
Negocios
La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer
Información General
Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei
La Región
Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo