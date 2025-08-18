La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

Se esperan tormentas fuertes para la madrugada y la mañana de este martes, lluvias intensas desde la tarde, y un miércoles con mucho viento y potentes ráfagas

18 de agosto 2025 · 21:35hs
Leonardo Vincenti / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este martes a la madrugada un alerta naranja por tormentas, y para la tarde un alerta amarillo por lluvias, en la previa de otro alerta amarillo, para la madrugada del miércoles, por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Luego del alerta amarillo por tormentas que dejó a Rosario pasado por agua en la noche del lunes, la madrugada del martes llega con alerta naranja por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas, que podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos, según precisó el SMN. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

Para la tarde hay un alerta amarillo por lluvias lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.

La temperatura del martes no tendría mayores variaciones: la máxima estaría en torno a los 17º y la mínima no bajaría de 12º.

El miércoles llega con un alerta amarillo para la madrugada por vientos del sector sur de entre 30 y 40 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Si bien disminuirían su intensidad, las ráfagas se prolongarían hasta la tarde. Podría haber lluvias aisladas a primera hora, nubosidad variable desde la mañana y despejado en la noche, con registros entre 19º y 11º.

Para el jueves anticipan vientos moderado del norte, cielo algo nublado y los termómetros marcando entre 20º y 8º.

El viernes regresaría el viento con fuertes ráfagas, estaría mayormente nublado y habría una baja en la temperatura: 17º de máxima y 12º de mínima.

El sábado estaría despejado pero las marcas seguirían en descenso:, con una máxima de 15º y una mínima de 7º.

Para el domingo pronostican 15º de máxima, la mínima bajando hasta 4º y el cielo despejado.

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja
El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

