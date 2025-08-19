La obra de la tragedia en San Lorenzo había sido suspendida por falta de seguridad

El Ministerio de Trabajo de Santa Fe no encontró a ningún representante de Constructora X3 tras la muerte de cinco trabajadores

Mientras la Justicia investiga la causa de la muerte de cinco obreros en San Lorenzo , representantes del gobierno provincial confirmaron este martes una suspensión previa a la caída fatal del montacargas . La actividad dentro del edificio quedó paralizada nuevamente y ahora se abrió un sumario en paralelo al proceso penal.

El secretario de Trabajo de Santa Fe, Julio Genesini , precisó que el proyecto de Constructora X3 SA estuvo frenado durante 40 días por "diversas situaciones que hacían a la seguridad de los trabajadores" . La firma fue rehabilitada hace tres meses y medio para continuar con el desarrollo en el centro de la principal ciudad del cordón industrial del norte del Gran Rosario.

"Ayer fueron los inspectores para constatar las cuestiones materiales del accidente. Fueron atendidos por un empleado, no había nadie responsable de la empresa ", comentó el funcionario a través de LT8 . Así advirtió que aún falta información para esclarecer el episodio e hizo hincapié en la importancia de la evidencia producida por el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El exministro provincial detalló que la obra fue suspendida tras una revisión realizada el 21 de marzo . Entonces comenzó un proceso de control de distintas exigencias para permitir que la construcción siguiera adelante.

Según explicó Genesini, la constructora fue cumpliendo con lo requerido y el 30 de abril tuvo luz verde para retomar la labor a pocas cuadras de la avenida San Martín. A partir del incidente del último domingo, el personal de la cartera laboral volvió al lugar para revisar el proyecto frente a un hecho irreparable. "Estamos todos consternados por este accidente", manifestó el secretario de Trabajo santafesino.

El día después de la tragedia, el gobierno provincial dictó una nueva suspensión en el inmueble de San Carlos 1070. Mientras tanto, las autoridades esperan el resultado del peritaje mecánico para determinar cómo y por qué se desplomó el montacargas en el edificio de nueve pisos.

"No vamos a aventurar hipótesis, vamos a trabajar sobre la evidencia que se vaya recolectando", enfatizó el funcionario en cuanto a la investigación del fiscal Leandro Lucente. Al mismo tiempo remarcó que no había ningún supervisor de trabajo luego de la denuncia y el operativo de emergencia en San Lorenzo.

Tal como apuntaron fuentes policiales, Genesini indicó que el elevador se había instalado para transportar materiales. Dado que tenía una capacidad máxima de 2.500 kilogramos, consideró que el accidente "no podría atribuirse a un sobrepeso" por el uso simultáneo de los cinco empleados. La pericial mecánica es clave para despejar estas dudas dentro del expediente del MPA.

Cinco obreros muertos en San Lorenzo

La caída del montacargas desde el noveno piso del edificio en construcción provocó la muerte inmediata de cuatro trabajadores en San Lorenzo: Matías Ezequiel Aquino (30), Lucas Agustín Palacio (25), Axel Maximiliano Vanwelle (25) y Alexis Ramón María Cettour (25). Los dos primeros vivían en Hardy y los restantes eran oriundos de Hardy, dos pequeñas localidades del noreste santafesino.

Un quinto obrero falleció este lunes en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Fernando Guerra tenía 27 años y había sido rescatado durante el operativo de emergencia. Desde entonces pasó casi 24 horas internado en terapia intensiva con fractura de pelvis y lesiones graves en brazos y piernas.