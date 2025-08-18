Anmat recomendó no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado

Se trata de un lote en particular en el que pueden verse "lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp, que podrían encontrarse en el producto"

Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) advirtió "de forma preventiva y con el objetivo de proteger la salud de la población" por presuntas irregularidades en un lote de tomate triturado Marolio .

Desde la Anmat indicaron que el tomate triturado Marolio del lote L25114, con vencimiento en abril 2027, presenta "a simple vista lo que parecieran gusanos, pero al microscopio se trataría de microstomum sp, que podrían encontrarse en el producto".

Resaltaron que en el municipio de Rojas, en la provincia de Buenos Aires, distintas familias recibieron el siguiente producto a través de la distribución en escuelas:

►Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, peso neto 500 gramos, RNPA N° 13-061695, lote L25114 (vencimiento ABR 2027), elaborado por Marolio SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza.

El Instituto Nacional de Alimentos puso en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de la provincia de Mendoza, donde se elabora el producto y distribuye con tránsito federal, y de Buenos Aires, "a los fines de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones actuantes".

Es por ese motivo que Anmat recomendó a quienes tengan un producto de ese lote no consumirlo y comunicarse con la autoridad sanitaria local municipal o provincial.

A quienes los expendan pidieron que detengan su comercialización y se contacten con su proveedor.