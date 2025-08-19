La Capital | Ovación | clásico rosarino

Clásico rosarino: la pelota parada, un recurso que otra vez puede ser decisivo

En 11 de los últimos 15 clásicos hubo goles que nacieron de tiros libre o de esquina. Central y Newell’s tienen con qué aprovecharlos el sábado en el Gigante

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

19 de agosto 2025 · 06:10hs
Ever Banega

Ever Banega, de Newell's, e Ignacio Malcorra, de Central.

Por lo general, el clásico rosarino ofrece partidos trabados. Nadie quiere otorgar la más mínima ventaja. Las diferencias en el desarrollo son mínimas y los resultados apretados. Una particularidad, más allá de que Central prevaleció en la mayoría de los que se disputaron en la última década, fue la pelota parada.

Surgió como un recurso esencial para hacer goles. Y que puede llegar a ser determinante el sábado en el Gigante. Porque aparte de que nada indica que canallas y leprosos vayan a exponerse el fin de semana, atacando con voracidad, ninguno demostró hasta ahora un fútbol de alto vuelo.

La tendencia es evidente. Desde 2017 se jugaron 15 encuentros entre Central y Newell’s, de los cuales en 11 se consiguieron goles por esa vía, sea de tiro libre, directo o para asistir a un compañero, o de tiro de esquina. Habla a las claras de la importancia que tiene y se le da a esta clase de ejecuciones.

El claro predominio de Central ante su rival de toda la vida desde que retornó del ascenso se fundamenta en una buena proporción a su enorme capacidad de aprovechar la pelota quieta. Con futbolistas que siguen en el actual plantel. Nacho Malcorra es el caso por excelencia. De su justeza para pegarle de zurda llegaron goles del conjunto auriazul, alguno propio y otros de sus compañeros.

Del otro lado, Newell’s cuenta con Ever Banega. Un talentoso que patea con una enorme precisión los tiros libre y tiros de esquina. Todavía no consiguió que su pegada de la pelota quieta sea productiva en el clásico, como en cambio sucedió en recientes presentaciones del conjunto rojinegro en el torneo Clausura y Copa Argentina.

La Lepra, en este tipo de jugadas, atraviesa un mejor presente que el Canalla, que en cambio cuenta con antecedentes más ricos contra su eterno adversario en el clásico.

La fortaleza de Central

Central dispone de variantes para exprimir al máximo el balón detenido el sábado. Dispone de Malcorra, un ejecutante de lujo. Con un tiro libre le dio la victoria al equipo auriazul contra la Lepra en 2023 por 1 a 0 en los minutos finales. Con otro le permitió a Facundo Mallo aprovechar el rebote que dio el arquero Ramiro Macagno para el 1 a 0, a poco de que culmine el encuentro.

El tiro libre enviado directo al arco no es la única cualidad de Malcorra. También los tiros libre en los que busca a un compañero. Como en el último clásico, cuando se la dio por arriba a Quintana para que el defensor la cruce y Campaz señale de cabeza el 2 a 0 parcial.

En ese mismo partido, el mediocampista conectó un córner para que cabecee Quintana y Gaspar Duarte la empuje al fondo del arco.

El equipo de Ariel Holan tiene a Malcorra para los lanzamientos, y también a Ángel Di María. Y dispone de Quintana, Facundo Mallo, si es que juega, Juan Cruz Komar o Alejo Veliz para imponerse de arriba en tiros libres o de esquina.

Veliz ya aprovechó un tiro libre en 2022, con un cabezazo que le dio el triunfo a Central en el Gigante.

La capacidad de Newell's

Fabbiani le presta mucha atención al balón quieto. Es una fórmula que le reditúa en este semestre. Será una de las maneras que intentará vulnerar a Central. El responsable de la ejecución es Banega.

Más allá de que rebotó en la barrera, el ex-futbolista de la selección convirtió de tiro libre frente a Banfield en el Coloso, para el empate transitorio 1 a 1, que terminó siendo derrota por 2 a 1.

Hace menos de una semana, por la Copa Argentina, Banega se la dio por arriba a Ángelo Martino, en un tiro de esquina, y la peinada del lateral encontró a Luciano Lollo por el medio para enviarla de cabeza adentro del arco de Atlético Tucumán.

El último domingo, si bien jugó con suplentes en cancha de Defensa y Justicia, Newell’s dejó en claro la importancia que le da a esta clase de jugadas, con la ejecución de Gaspar Iñíguez en un tiro de esquina y el golpe de cabeza de Jherson Mosquera para el tanto rojinegro en Florencio Varela.

El conjunto de Fabbiani dispone para el clásico con la pegada de Banega y la potencia para ganar de arriba de Lollo, Cuesta, Carlos González y ahora Fabián Noguera.

En el fútbol nada está escrito de antemano. Un gol puede marcar un quiebre en el desarrollo de un partido y no da margen para las especulaciones.

Pero el clásico rosarino acostumbra a ser de trámite cerrado y en el que la pelota detenida es un asunto de enorme importancia. Como se detalla a continuación sucedió en los últimos 15 clásicos rosarinos.

El clásico rosarino y las 15 últimas ediciones

  • Newell’s 1 - Central 2 (2025): Malcorra le dio de zurda en un tiro de esquina, Quintana conectó de cabeza y Duarte se la cruzó a Navas. Fue el 1 a 0. Más tarde, Malcorra dirigió un tiro libre hacia Quintana, que ganó de arriba y la cruzó para que Campaz anote el segundo con un cabezazo.
  • Central 1 - Newell’s 0 (2024): a los 83’, Malcorra buscó el palo izquierdo de Macagno en un tiro libre. El arquero rechazó y Mallo, con un derechazo, señaló el gol de la victoria.
  • Newell’s 0 - Central 1 (2024): gol de Malcorra, pero de jugada.
  • Central 1 - Newell’s 0 (2023): Malcorra la colocó, de tiro libre, sobre la izquierda de Hoyos y la pelota se metió. El reloj marcaba 85’.
  • Newell’s 0 - Central 0 (2023).
  • Central 1 - Newell’s 0 (2022): Veliz impacto de cabeza, cerca del punto penal, el tiro libre que pateó Jhonatan Candia. La metió a la derecha del arquero Franco Herrera.
  • Central 0 - Newell's 1 (2022): Juanchón García anotó, pero de un balón en movimiento.
  • Newell’s 1- Central 1 (2021): Damián Martínez fue al primer palo, cabeceó el tiro de esquina de Vecchio y superó a Alan Aguerre. 1 a 0 para la visita.
  • Central 3 - Newell’s 0 (2021): Emiliano Vecchio envió el córner hacia la medialuna, pateó Lautaro Blanco y Nicolás Ferreyra desvió de taco para el 2 a 0.
  • Central 1 - Newell’s 1 (2019). Tiro de esquina de Mariano Bíttolo y Cristian Lema conectó de cabeza para abrir el marcador.
  • Newell’s 0 - Central 0 (2019).
  • Central 2 - Newell's 1 (2018): por los cuartos de final de la Copa Argentina, Colo Gil ejecutó un tiro de esquina y el Chaqueño Herrera metió el taco para la apertura del marcador.
  • Central 1 - Newell’s 0 (2017): Leonardo Gil le entró de zurda en un córner y Germán Herrera la metió de cabeza.
  • Newell's 1 - Central 3 (2017): Tiro de esquina de Pachi Carrizo hacia Gustavo Colman, centro y cabezazo goleador de Marco Ruben para convertir el segundo tanto canalla.
  • Central 0 - Newell’s 1 (2017): en el último minuto, Maxi Rodríguez tiró un córner pasado y fue a buscar la pelota que bajó Mauro Formica de cabeza. La Fiera sacó un disparo cruzado que no pudo detener Sebastián Sosa.
Juan Manuel García, que fue titular en Newells, mete con todo para tratar de recuperarla.

Newell's y un empate que le sirve, lo motiva y lo potencia de cara al clásico

Alejo Veliz celebra su primer gol desde su vuelta a Central.

El podio de Central: Alejo Veliz hizo lo que se necesitaba, pero no fue suficiente en el 1-1 con Riestra

Ángel Di María no pudo conducir a Central sintió el rigor de la marca de Riestra.

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Ángel Di María buscará su primer triunfo ante Newells en el clásico.

Ángel Di María quiere festejar con Central en el clásico, un partido que nunca pudo ganar

