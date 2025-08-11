Chiqui Tapia: "Que los hinchas rosarinos disfruten el próximo clásico, son rivales, no enemigos"

El presidente de la AFA Chiqui Tapia charló con Ovación en Tucumán. Está orgulloso de que los campeones del mundo jueguen en Argentina, entre ellos, Di María.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, participó de un evento en Tucumán y allí dialogó con Ovación. Lanzó un mensaje de paz y convivencia para el clásico rosarino que se viene. Valoró a los rosarinos Messi y Di María.

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia , charló unos minutos con Ovación en exclusiva durante una actividad que desarrolló en Tucumán. Y en sus respuestas entregó frases jugosas respecto a la importancia del fútbol rosarino por ser la cuna de Lionel Messi y Ángel Di María, este último ahora jugando en el país con la camiseta de Central .

Y también lanzó un mensaje de paz y convivencia de cara al clásico rosarino que se viene: “Que lo disfruten los hinchas, que es solamente un partido de fútbol, que son rivales no enemigos y que en el final aprendamos a convivir con los resultados deportivos”.

-¿Qué representa para la AFA el fútbol rosarino, con dos embajadores de primer nivel como Lionel Messi y Ángel Di María, ahora en Central?

-Muchísimo. Este sábado tuvimos la posibilidad de que Atlético Tucumán reciba público visitante, donde hubo muchos hinchas de Central. Lo que genera es grandísimo, no sólo por lo que le da al espectáculo deportivo la presencia de los dos públicos, sino también a la provincia, a la economía, a todo. Tener al jugador que hizo los goles más importantes para nuestra selección en nuestra liga es un honor. Hay seis campeones del mundo jugando en nuestra liga y esto nos jerarquiza muchísimo (además de Di María están Leandro Paredes en Boca y cuatro en River: Franco Armani, Germán Pezzella, Huevo Acuña y Gonzalo Montiel). La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder ser parte de esta historia grande del fútbol argentino.

Convivir con los resultados

-¿Cuál es el mensaje para los hinchas de los equipos de la ciudad en la antesala del clásico rosarino?

-Que lo disfruten, que es solamente un partido de fútbol, que son rivales no enemigos y que en el final aprendamos a convivir con los resultados deportivos. Hay que desdramatizar y disfrutar del fútbol.

-La actividad que hace la AFA de acercar los trofeos para que los disfruten los chicos de todo el país debe ser una alegría inmensa.

-Los chicos tienen la posibilidad de disfrutar y estar cerca de las copas, de todo lo logrado por la selección argentina, esto es lo más importante. Que la gente se sienta cerca. Siempre hablamos de la federalización. Fuimos los promotores de que la selección argentina juegue en el interior. Porque sabemos y entendemos que a la gente del interior le gusta estar cerca y quiere ver a sus ídolos. Esta es una manera de que se sientan cerca de la selección.

La fiesta del clásico rosarino: 23/8

El clásico rosarino se jugará el próximo sábado 23 de agosto, a las 17.30, en el Gigante de Arroyito, en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Las declaraciones exclusivas del presidente de AFA Chiqui Tapia a La Capital, que estuvieron focalizadas en el fútbol rosarino,

se dieron en el marco de la “Exhibición de las copas de la selección argentina de fútbol”, una muestra que se desarrolló este domingo pasado en el Palacio de los Deportes de Tucumán, en el día posterior al partido que empataron 0 a 0 Atlético Tucumán y Central en el estadio José Fierro, donde hubo hinchas canallas y jugó Ángel Di María.

El evento contó con la presencia del presidente de AFA, quien expresó que “por primera vez todos los sentimientos se encolumnaron atrás de la selección. No pasa por tener a los mejores del mundo, sino a por la identificación que generan”.

El sueño de Chiqui Tapia: la cuarta estrella

Además, ilusionado con lo que se viene para la próxima Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Tapia ya encendió el sueño. “Tenemos la obligación de defender la Copa del Mundo. Hay que ir por la cuarta”, auguró.

Y agregó: “Hay que seguir renovando el amor a la selección y ojalá que el 19/7/26 (se juega la final) tengamos la chance de esta copa”.

Además el máximo dirigente del fútbol expresó: “Con este modelo el fútbol es federal porque nosotros somos formadores de jugadoras y jugadores. Se lo debemos a la dirigencia del fútbol que forma chicos y chicas en inferiores y no solo son clubes de futbol. Un chico en un club es un chico menos en la calle”.

Por último, Tapia destacó que “sigamos haciendo un fútbol mejor, ya que así contribuimos a hacer una sociedad mejor”.