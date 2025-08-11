La Capital | Ovación | Chiqui Tapia

Chiqui Tapia: "Que los hinchas rosarinos disfruten el próximo clásico, son rivales, no enemigos"

El presidente de la AFA Chiqui Tapia charló con Ovación en Tucumán. Está orgulloso de que los campeones del mundo jueguen en Argentina, entre ellos, Di María.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

11 de agosto 2025 · 07:27hs
El presidente de la AFA

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, participó de un evento en Tucumán y allí dialogó con Ovación. Lanzó un mensaje de paz y convivencia para el clásico rosarino que se viene. Valoró a los rosarinos Messi y Di María.

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, charló unos minutos con Ovación en exclusiva durante una actividad que desarrolló en Tucumán. Y en sus respuestas entregó frases jugosas respecto a la importancia del fútbol rosarino por ser la cuna de Lionel Messi y Ángel Di María, este último ahora jugando en el país con la camiseta de Central.

Y también lanzó un mensaje de paz y convivencia de cara al clásico rosarino que se viene: “Que lo disfruten los hinchas, que es solamente un partido de fútbol, que son rivales no enemigos y que en el final aprendamos a convivir con los resultados deportivos”.

-¿Qué representa para la AFA el fútbol rosarino, con dos embajadores de primer nivel como Lionel Messi y Ángel Di María, ahora en Central?

-Muchísimo. Este sábado tuvimos la posibilidad de que Atlético Tucumán reciba público visitante, donde hubo muchos hinchas de Central. Lo que genera es grandísimo, no sólo por lo que le da al espectáculo deportivo la presencia de los dos públicos, sino también a la provincia, a la economía, a todo. Tener al jugador que hizo los goles más importantes para nuestra selección en nuestra liga es un honor. Hay seis campeones del mundo jugando en nuestra liga y esto nos jerarquiza muchísimo (además de Di María están Leandro Paredes en Boca y cuatro en River: Franco Armani, Germán Pezzella, Huevo Acuña y Gonzalo Montiel). La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder ser parte de esta historia grande del fútbol argentino.

Convivir con los resultados

-¿Cuál es el mensaje para los hinchas de los equipos de la ciudad en la antesala del clásico rosarino?

-Que lo disfruten, que es solamente un partido de fútbol, que son rivales no enemigos y que en el final aprendamos a convivir con los resultados deportivos. Hay que desdramatizar y disfrutar del fútbol.

-La actividad que hace la AFA de acercar los trofeos para que los disfruten los chicos de todo el país debe ser una alegría inmensa.

-Los chicos tienen la posibilidad de disfrutar y estar cerca de las copas, de todo lo logrado por la selección argentina, esto es lo más importante. Que la gente se sienta cerca. Siempre hablamos de la federalización. Fuimos los promotores de que la selección argentina juegue en el interior. Porque sabemos y entendemos que a la gente del interior le gusta estar cerca y quiere ver a sus ídolos. Esta es una manera de que se sientan cerca de la selección.

Leer más: Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

La fiesta del clásico rosarino: 23/8

El clásico rosarino se jugará el próximo sábado 23 de agosto, a las 17.30, en el Gigante de Arroyito, en el marco de la fecha 6 del Torneo Clausura del fútbol argentino.

Las declaraciones exclusivas del presidente de AFA Chiqui Tapia a La Capital, que estuvieron focalizadas en el fútbol rosarino,

se dieron en el marco de la “Exhibición de las copas de la selección argentina de fútbol”, una muestra que se desarrolló este domingo pasado en el Palacio de los Deportes de Tucumán, en el día posterior al partido que empataron 0 a 0 Atlético Tucumán y Central en el estadio José Fierro, donde hubo hinchas canallas y jugó Ángel Di María.

El evento contó con la presencia del presidente de AFA, quien expresó que “por primera vez todos los sentimientos se encolumnaron atrás de la selección. No pasa por tener a los mejores del mundo, sino a por la identificación que generan”.

Leer más: Gómez Mattar: "Sueño con salir campeón con Newell's y la selección"

El sueño de Chiqui Tapia: la cuarta estrella

Además, ilusionado con lo que se viene para la próxima Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, Tapia ya encendió el sueño. “Tenemos la obligación de defender la Copa del Mundo. Hay que ir por la cuarta”, auguró.

Y agregó: “Hay que seguir renovando el amor a la selección y ojalá que el 19/7/26 (se juega la final) tengamos la chance de esta copa”.

Además el máximo dirigente del fútbol expresó: “Con este modelo el fútbol es federal porque nosotros somos formadores de jugadoras y jugadores. Se lo debemos a la dirigencia del fútbol que forma chicos y chicas en inferiores y no solo son clubes de futbol. Un chico en un club es un chico menos en la calle”.

Por último, Tapia destacó que “sigamos haciendo un fútbol mejor, ya que así contribuimos a hacer una sociedad mejor”.

Noticias relacionadas
Central solamente recibió dos goles en los últimos 12 partidos, algo que no pasaba hacía 97 años, desde 1928.  Y Broun es uno de los responsables de este mérito.

Jorge Broun banca a Central: "Hay que ver el vaso medio lleno de lo que hace el equipo"

Agustina Vargas fue una de las titulares de Newells que jugaron frente al conjunto cordobés.

Fútbol femenino: Newell's, último campeón, debutó con un empate frente a Belgrano

Andrés Merlos le muestra la tarjeta roja a Luca Regiardo, futbolista de Newells.

Gonzalo Maroni y los fallos del juez: "Hay que quejarse menos y jugar más"

Luisina Giovannini se impuso en Chacabuco. Lo hizo en singles y en dobles y escaló al puesto número 300 del escalafón mundial. Foto gentileza AAT.

Tenis: Luisina Giovannini, jugadora de la FST, se quedó con la final del W35 de Chacabuco

Ver comentarios

Las más leídas

La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Lo último

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado

Murió Miguel Uribe Turbay, el precandidato a presidente de Colombia que fue baleado

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno de ellos apuñalado

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno de ellos apuñalado

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

El contexto recesivo genera un fenómeno de "renuncias negociadas" entre empleadores y empleados, para zafar de la multa de las inspecciones laborales que detectan trabajo en negro

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por Nicolás Maggi

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Pullaro, Kirchner y el juego de la democracia

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Pullaro, Kirchner y el juego de la democracia

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado
La Ciudad

Otras ocho muertes en Rosario por fentanilo contaminado

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos
La Ciudad

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La recuperación de Matías Bottoni: Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar

La recuperación de Matías Bottoni: "Siempre me pregunta cuándo va a volver a caminar"

Funes, la ciudad de los millonarios: el veredicto de una pareja de influencers

"Funes, la ciudad de los millonarios": el veredicto de una pareja de influencers

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Primer efecto del cierre del aeropuerto: Latam cancela sus vuelos

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Central: qué dijo Facundo Mallo sobre los errores que cometió ante Atlético Tucumán

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Empalme Graneros: una mujer fue asesinada y un adolescente resultó herido en un ataque a balazos

Ovación
Chiqui Tapia: Que los hinchas rosarinos disfruten el próximo clásico, son rivales, no enemigos

Por Carlos Durhand
Ovación

Chiqui Tapia: "Que los hinchas rosarinos disfruten el próximo clásico, son rivales, no enemigos"

Chiqui Tapia: Que los hinchas rosarinos disfruten el próximo clásico, son rivales, no enemigos

Chiqui Tapia: "Que los hinchas rosarinos disfruten el próximo clásico, son rivales, no enemigos"

La pesada herencia que recibió Fabbiani, su responsabilidad y el turno de la copa y el clásico

La pesada herencia que recibió Fabbiani, su responsabilidad y el turno de la copa y el clásico

Jorge Broun banca a Central: Hay que ver el vaso medio lleno de lo que hace el equipo

Jorge Broun banca a Central: "Hay que ver el vaso medio lleno de lo que hace el equipo"

Policiales
Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno de ellos apuñalado
POLICIAL

Violenta pelea entre hermanos en la zona sur terminó con uno de ellos apuñalado

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Empalme Graneros: no descartan que atacaran por error a la mujer asesinada

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

La Ciudad
Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea uruguaya a unir de manera directa Rosario y Montevideo

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Arranca una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

Por qué el Correo se llena de gente que va a presentar su renuncia

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

El tiempo en Rosario: un lunes casi primaveral, con 20º de máxima

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet
Negocios

El juego de mesa rosarino que se subió al boom del streaming del Conicet

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo
El Mundo

Al Jazeera aseguró que Israel asesinó a cinco periodistas de su equipo

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja
POLICIALES

Santa Fe: lo condenan a 15 años por violar a la hija de quien era su pareja

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Entre rumores de romance, Nicki Nicole fue al Camp Nou para ver a Lamine Yamal

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Por Javier Felcaro
Política

Si Scaglia llega a Diputados, protagonizará una instancia con escasos antecedentes

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof
Política

Adorni compartió un video manipulado de una entrevista a Kicillof

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay
Policiales

Extraditan al matrimonio narco que se casó en Ybarlucea y huyó a Paraguay

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas
La Ciudad

Suspendieron a un conductor de Rosario con 14 infracciones y 319 multas

Llega una nueva edición del clásico rosarino Crack Bang Boom
La Ciudad

Llega una nueva edición del clásico rosarino "Crack Bang Boom"

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país
La Ciudad

Se viene en Rosario el festival para los chicos más grande del país

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo
La Ciudad

Autorizan a una aerolínea a operar vuelos directos entre Rosario y Montevideo

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave
La Ciudad

Gobierno basado en datos: avanza una certificación internacional clave

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió
La Ciudad

Funes: vive con su hermana, avisó que salía a caminar un rato y no volvió

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN
La Ciudad

Se viene una semana sin clases en la UNR y un paro de 48 horas en la UTN

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe
La Ciudad

Ya se completó un tercio de la obra del tercer carril de la autopista a Santa Fe

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda
La Ciudad

Rosario necesita 50 donantes de sangre por día para dar respuesta a la demanda

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: Te van a sacar con chaleco de fuerza
politica

Cristina Kirchner apuntó contra Milei: "Te van a sacar con chaleco de fuerza"

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año
La region

Ya multaron a casi 200 conductores profesionales por alcoholemia este año

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario
La Ciudad

Compras en dólares con tarjeta: la opción no termina de arrancar en Rosario

Según la provincia, los salarios estatales le ganaron a la inflación
La Ciudad

Según la provincia, los salarios estatales le ganaron a la inflación