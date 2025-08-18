La Capital | La Región | tragedia

Tragedia en San Lorenzo: cuál es la constructora detrás de la obra donde murieron cinco obreros

La constructora X3 SA es la responsable de la obra donde fallecieron cinco operarios al caer un montacargas. La firma se creó hace solo un año y declaró como sede legal un domicilio en Rosario que resultó ser "fantasma"

18 de agosto 2025 · 16:50hs
La obra del edificio de la ciudad de San Lorenzo

La obra del edificio de la ciudad de San Lorenzo, donde murieron cinco operarios al caer un montacargas.

El derrumbe de un montacargas en un edificio en construcción de San Lorenzo, ocurrido este domingo al mediodía en calle San Carlos al 1070, dejó un saldo de cinco jóvenes obreros muertos y abrió un frente judicial sobre cuáles fueron las causas de esta tragedia y si había medidas de seguridad laboral en esa obra. La empresa constructora a cargo de la obra es Constructora X3 S.A., una sociedad anónima creada hace poco más de un año en Rosario.

El accidente se produjo este domingo, alrededor de las 12.45, cuando el montacargas en el que descendían cinco operarios se precipitó desde el noveno piso por el hueco del ascensor de un edificio en construcción. La violencia del impacto provocó la muerte inmediata de cuatro trabajadores y dejó en estado crítico al quinto, identificado como Fernando Guerra, de 27 años, quien falleció este lunes en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

Las víctimas eran todas oriundas del norte santafesino: Matías Ezequiel Aquino (30), Lucas Agustín Palacio (25), Alexis Ramón María Cettour (25), Axel Maximiliano Vanwelle (25) y el propio Guerra. Muchos de ellos alternaban trabajos entre distintas provincias y habían llegado a San Lorenzo luego de trabajar en la provincia de Buenos Aires.

El fiscal de turno, Leandro Lucente, ordenó pericias al Gabinete Criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para determinar las causas del desplome, mientras familiares y allegados de las víctimas reclamaron explicaciones. “Cinco pibes salieron a trabajar para ganarse la vida y volvieron en un cajón”, expresó un hermano de una de las víctimas.

La empresa constructora detrás de la obra

En diálogo con La Capital, referentes de la Cámara de la Construcción de Rosario aseguraron que desconocían la existencia de la empresa X3 SA. Asimismo, subrayaron que la constructora en cuestión no está asociada a la cámara.

La firma incluso no posee página web ni ninguna red social. Pero esto no es lo más llamativo.

De acuerdo con documentos del Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe, la firma Constructora X3 Sociedad Anónima, responsable de la trágica obra de San Carlos 1070, en San Lorenzo, fue inscripta en octubre de 2023 en el Registro Público de Comercio.

El domicilio legal declarado por X3 en su estatuto es Córdoba 797, piso 40, oficina 8, Rosario. Según una verificación presencial de La Capital, el inmueble aludido es el histórico edificio Bola de Nieve, que tiene apenas cinco pisos. Para más, en ese lugar en otro piso no funciona ninguna oficina de la Constructora X3: no hay cartelería identificatoria ni personal que acredite operaciones de la firma en esa dirección. El dato contradice lo informado en el estatuto. Con lo cual es un misterio cuál es la efectiva sede operativa de la empresa en cuestión. Al consultar a los vecinos, aseguraron que nunca escucharon el nombre de esa firma.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 16.12.50

En el interior del edificio tampoco se encontraron referencias a la constructora responsable de la obra del edificio donde murieron cinco operarios en San Lorenzo. Cerca del ascensor, otro cartel detalla la organización de los pisos y, una vez más, el nombre de la empresa X3 está ausente.

WhatsApp Image 2025-08-18 at 15.59.18

Según el estatuto publicado en el Boletín Oficial, el capital social de la compañía fue fijado en 1,5 millones de pesos, dividido en partes iguales entre sus dos accionistas.

Quiénes son los dueños de la constructora X3 SA

Los titulares son Andrea Paola Pieroni (43), empresaria de Venado Tuerto que ejerce la presidencia del directorio, y Marcos Jesús Antonio Fernández (44), también oriundo de esa ciudad, quien figura como director suplente. Ambos suscribieron el 50% de las acciones, aunque la presidenta Pieroni es quien ostenta la representación legal de la compañía.

El objeto social de la firma es amplio: abarca desde obras eléctricas y de infraestructura hasta edificación de inmuebles habitacionales y comerciales, remodelaciones, construcción pública y privada y administración de fideicomisos inmobiliarios. En la práctica, X3 tiene capacidad legal para intervenir en todo tipo de desarrollos urbanísticos y de ingeniería.

Lo llamativo es que se trata de una empresa recién constituida, con menos de un año de existencia formal y sin un historial público de grandes obras previas en la región, lo que abre interrogantes sobre su experiencia y trayectoria en el sector.

La constructora, en el centro de la investigación

La tragedia puso en foco las condiciones de seguridad en la obra de San Lorenzo. La fiscalía busca determinar si la constructora cumplía con las normativas de higiene y seguridad laboral, así como si el montacargas estaba habilitado y mantenido conforme a lo establecido por la legislación vigente.

El Ministerio de Trabajo de Santa Fe también fue notificado para evaluar la situación laboral de los operarios fallecidos, todos trabajadores itinerantes que se desplazaban entre distintas provincias para sumarse a proyectos de construcción. Según testimonios de allegados, muchos de ellos no contaban con contratos registrados o accedían a empleos temporales en condiciones precarias.

El caso no solo puede derivar en imputaciones por homicidio culposo o incumplimiento de deberes de seguridad, sino también en investigaciones de índole laboral y previsional.

Un mercado bajo la lupa

El accidente en San Lorenzo vuelve a exponer la vulnerabilidad de los trabajadores de la construcción en la provincia de Santa Fe. En los últimos años, se han registrado múltiples siniestros vinculados al uso de montacargas, grúas o ascensores en obras sin la debida supervisión técnica.

La Uocra, gremio que representa a los obreros de la construcción, expresó preocupación por la falta de controles y reclamó que se investigue el rol de la empresa. “Los trabajadores no pueden ser carne de cañón de firmas que priorizan los costos antes que la seguridad”, señalaron voceros sindicales.

