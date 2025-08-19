La Capital | Policiales | colectivo

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Un chofer apretó el botón de pánico y pidió ayuda. La policía no encontró evidencia compatible con disparos y avanzará con medidas para esclarecer lo ocurrido

19 de agosto 2025 · 08:13hs
El chofer del colectivo apretó el botón de pánico en Biedma y avenida Francia.

Foto: Google Maps.

El chofer del colectivo apretó el botón de pánico en Biedma y avenida Francia.

Por segunda vez en poco más de un mes, la policía rosarina recibió la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110. Los investigadores confirmaron este lunes que no había personas heridas a bordo del vehículo y luego aclararon que la hipótesis de los disparos no estaba confirmada.

El ómnibus fue inspeccionado a la noche bajo sospecha de una agresión sobre bulevar Avellaneda y Biedma. Después de este incidente en la zona sudoeste, las fuerzas de seguridad provinciales constataron que el conductor estaba ileso, al igual que los pasajeros.

En primera instancia, los efectivos a cargo del procedimiento detectaron daños sobre la parte izquierda de la unidad. Según fuentes oficiales, el colectivero no pudo determinar quién abrió fuego en inmediaciones del barrio Alvear. Hasta la mañana siguiente no había personas detenidas por el episodio.

Alerta por la denuncia de balazos contra un colectivo

La investigación comenzó poco después de las 21, cuando la ciudad ya estaba bajo alerta meteorológica por la lluvia. El trabajador apretó el botón de pánico y pidió ayuda a la policía por una presunta balacera mientras estaba en servicio.

Los uniformados a cargo de responder a la denuncia fueron a entrevistar a la víctima en avenida Francia y Biedma, a casi diez cuadras del sitio del supuesto disparo. De acuerdo a su declaración, en ese momento había tres personas a bordo del ómnibus y ninguna sufrió lesiones.

>> Leer más: Balacera en bulevar Seguí: disparos, un colectivo y un pasajero herido

Al día siguiente, voceros de las fuerzas de seguridad remarcaron que no había material balístico en el vehículo. Tampoco encontraron otra evidencia compatible con la teoría de un ataque con armas de fuego o siquiera un objeto contundente, ya que no hallaron piedras o elementos similares en la zona.

Ante esta situación, los investigadores anunciaron medidas para despejar las dudas sobre el episodio. Entre otras cuestiones, las autoridades esperan el resultado de los peritajes para constatar la causa de los daños y reconstruir cómo se produjeron.

Dos denuncias en un mes y medio

El episodio registrado este lunes tiene un antecedente cercano en tiempo y espacio. El conductor de otro colectivo de la misma línea denunció una balacera el domingo 6 de julio. En este caso, las autoridades no descartaban la hipótesis de que el disparo había sido efectuado dentro del vehículo.

Aquel operativo se realizó sobre bulevar Seguí al 3300, a pocas cuadras del lugar donde el segundo chofer pulsó el botón de pánico. A diferencia de este último caso, un pasajero sufrió lesiones en la cara por el estallido de las astillas del vidrio. El denominador común de ambos procedimientos es que no hubo testimonios que permitan confirmar quién perpetró el ataque en la fase inicial de la pesquisa.

