Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Un hombre de 41 años fue detenido en la zona sur de la ciudad. La sospecha es que las bebidas que comercializaba habían sido manipuladas

La policía de Rosario arrestó este lunes a un vendedor de bebidas por una denuncia inusual sobre estafas . De acuerdo a la versión preliminar, vendía fernet trucho en un local de la zona sur y el engaño quedó expuesto a partir del reclamo de un compradora.

El hombre de 41 años fue detenido a la tarde en un negocio ubicado sobre avenida San Martín al 3600 , cerca del cruce con bulevar Seguí. Los agentes del Comando Radioeléctrico se llevaron bebidas alcohólicas que habían sido manipuladas para la comercialización y no estaban en su condición original.

El operativo de las fuerzas de seguridad provinciales tuvo un resultado bastante peculiar. Los uniformados secuestraron ocho botellas de fernet Branca ante la sospecha de que no eran aptas para consumo. Los productos se exhibían en el mostrador del local con un precio llamativo.

El vendedor fue demorado porque una mujer dijo que estaba ofreciendo bebidas adulteradas con un precio muy bajo . Según comentó en su declaración ante los efectivos, la clienta se había llevado dos unidades la semana anterior y se las había vendido a otro sujeto que volvió disconforme a su comercio.

El último comprador advirtió que el fernet estaba en muy mal estado. La queja derivó en una denuncia ante la policía y el proveedor terminó demorado para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo al reporte oficial, los uniformados se llevaron dos botellas de litro y seis envases de 750 mililitros de la marca líder del mercado. La mercadería quedó a disposición de la Justicia provincial junto con el registro de las actuaciones en el sur rosarino.

Entre los detalles del procedimiento, los agentes advirtieron que los envases tenían algunas alteraciones. Las tapas habían sido pintadas con tinta y el pico dosificador de plástico estaba roto.