Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar El bar emblema de Maipú y Urquiza cerrará sus puertas. Crece la expectativa por lo que vendrá a la esquina más parisina de Rosario 18 de agosto 2025 · 18:35hs

Antes de convertirse en el bar Pasaporte, en el inmueble funcionó la verdulería Doña Rosita.

Anclado en la esquina de Maipú y Urquiza, una de las más europeas de la ciudad por su adoquinado y por la cercanía con el edificio de la Aduana y la Fuente de las Utopías, el bar Pasaporte se convirtió en un emblema de la ciudad y, tras conocerse la noticia de su cierre, no es de extrañar que los rosarinos quieran ir a despedirse.

La ochava, conocida popularmente como “la esquina más parisina de Rosario” por su adoquinado y su vista privilegiada —frente al edificio de la ex Aduana y diagonal a la Fuente de las Utopías—, cambiará de destino. Pero antes, quienes durante años tomaron un café o una copa en Pasaporte no quieren perder la oportunidad de regresar una última vez.

“Estamos laburando muchísimo, más que nunca”, reconoció su dueño Luca Bonilla a La Capital, quien estos días atiende mesas repletas y recibe abrazos y mensajes de agradecimiento. “Supongo que raíz de la noticia de que cierra, la gente empezó a venir al bar. De una semana para otra cambió mucho la cantidad de gente, así que le estamos dando con todo en estas últimas semanas”, contó.

“Estamos preparando todo para el cierre, pero disfrutando esta despedida que nos está regalando la ciudad”, agregó. Son muchos los rosarinos que coordinan con sus grupos de amigos y familiares para pasar por "un último café en Pasaporte". El bar fue, desde 1986, una parada obligada para quienes visitan la ciudad y también para quienes viven acá.

Sin embargo, el cariño por Pasaporte no se limita a quienes pasan por su puerta. En redes sociales también se organiza la despedida: la usuaria Ana María Ferrini convocó para este sábado a acercarse al bar y compartir un café de homenaje. Además, difundió antiguas postales del local que despertaron la nostalgia de muchos rosarinos, quienes se sumaron a la convocatoria con comentarios y recuerdos de la emblemática esquina. Embed Embed Pasaporte 4 Foto: Héctor Río / La Capital. Por lo pronto la nostalgia invade a los rosarinos al tiempo que crece la expectativa por lo que vendrá en esa bellísima esquina de la ciudad. Algo es seguro; sin dudas seguirá siendo una de las postales más europeas de Rosario y que atesora miles de recuerdos y anécdotas.