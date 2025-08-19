Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario

La detención se produjo en Santiago del Estero. La droga estaba oculta en un cargamento de maíz

Un camión con maíz que viajaba de Salta a Rosario fue retenido en Santiago del Estero, donde un perro detector de narcóticos alertó que trasladaban droga oculta en la carga. En total se contabilizaron más de 44 kilos de cocaína.

Personal de la Sección Monte Quemado, dependiente del Escuadrón 59 Santiago del Estero, detuvo este lunes un camión con acoplado que transportaba granos de maíz procedente de la ciudad salteña de Aguaray con destino a la provincia de Santa Fe, más precisamente Rosario.

El camión arribó al puesto de control ubicado sobre el kilómetro 471 de la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del paraje Urutaú, donde los gendarmes inspeccionaron la carga. El perro detector de narcóticos Jasy reaccionó como lo hace habitualmente ante la presencia de la droga.

Los uniformados constataron la presencia de dos cajas de cartón ocultas entre los granos, que contenían en su interior 43 paquetes rectangulares envueltos en cinta, que arrojaron un peso total de 44,645 kilos de cocaína.

Además, en la cabina del conductor se encontró una carabina calibre 22 con 30 municiones.

El Juzgado Federal Nº 2 intervino en el hecho y dispuso la detención del camionero involucrado y la incautación del rodado con el acoplado, la droga y la carga, como así también el armamento y las municiones.