La Capital | Policiales | perro

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario

La detención se produjo en Santiago del Estero. La droga estaba oculta en un cargamento de maíz

19 de agosto 2025 · 18:28hs
Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario

Gendarmería Nacional Argentina

Un camión con maíz que viajaba de Salta a Rosario fue retenido en Santiago del Estero, donde un perro detector de narcóticos alertó que trasladaban droga oculta en la carga. En total se contabilizaron más de 44 kilos de cocaína.

Personal de la Sección Monte Quemado, dependiente del Escuadrón 59 Santiago del Estero, detuvo este lunes un camión con acoplado que transportaba granos de maíz procedente de la ciudad salteña de Aguaray con destino a la provincia de Santa Fe, más precisamente Rosario.

>> Leer más: Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

El camión arribó al puesto de control ubicado sobre el kilómetro 471 de la Ruta Nacional Nº 16, a la altura del paraje Urutaú, donde los gendarmes inspeccionaron la carga. El perro detector de narcóticos Jasy reaccionó como lo hace habitualmente ante la presencia de la droga.

Los uniformados constataron la presencia de dos cajas de cartón ocultas entre los granos, que contenían en su interior 43 paquetes rectangulares envueltos en cinta, que arrojaron un peso total de 44,645 kilos de cocaína.

Además, en la cabina del conductor se encontró una carabina calibre 22 con 30 municiones.

El Juzgado Federal Nº 2 intervino en el hecho y dispuso la detención del camionero involucrado y la incautación del rodado con el acoplado, la droga y la carga, como así también el armamento y las municiones.

Noticias relacionadas
El chofer del colectivo apretó el botón de pánico en Biedma y avenida Francia.

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

quiso robar un aire acondicionado en el portal rosario y se arrojo al vacio

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

La camioneta en la que Rodríguez y sus cómplices huían tras robar una mueblería de Casilda, en 2008. Ahora, el Frío cayó nuevamente.

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

La policía de la provincia portará pistolas Taser desde septiembre.

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Ver comentarios

Las más leídas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Lo último

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante en el clásico rosarino

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante en el clásico rosarino

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario

Cumbre Panamericana de Biocombustibles: pedido por nueva ley y una inversión faro

Cumbre Panamericana de Biocombustibles: pedido por nueva ley y una inversión faro

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Irán a juicio como los ocupantes del auto desde el que balearon a Máximo Jerez en un contexto de guerra entre bandas. Hay un quinto acusado por encubrir
Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario
Policiales

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante en el clásico rosarino

Por Carlos Durhand
Ovación

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante en el clásico rosarino

Mientras se niega a mantener las rutas nacionales, el gobierno libera la circulación de camiones bitrenes
Política

Mientras se niega a mantener las rutas nacionales, el gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo el mes de agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo el mes de agosto

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Karina Milei, un reloj de 35 mil dólares y la acusación de Pamela David: ¿qué pasó?

Karina Milei, un reloj de 35 mil dólares y la acusación de Pamela David: ¿qué pasó?

Ovación
Un DT y coordinador clave en la formación de Messi y Scaloni será distinguido por la AFA

Por Luis Castro
Ovación

Un DT y coordinador clave en la formación de Messi y Scaloni será distinguido por la AFA

Un DT y coordinador clave en la formación de Messi y Scaloni será distinguido por la AFA

Un DT y coordinador clave en la formación de Messi y Scaloni será distinguido por la AFA

Banderazo confirmado: los hinchas de Newells se preparan para el clásico rosarino

Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

Newells acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Policiales
Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario
Policiales

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

La Ciudad
La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes
La Ciudad

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo el mes de agosto

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo el mes de agosto

Ley de emergencia en discapacidad: este martes hay vigilia en Rosario contra el veto de Milei

Ley de emergencia en discapacidad: este martes hay vigilia en Rosario contra el veto de Milei

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

Ley de emergencia en discapacidad: este martes hay vigilia en Rosario contra el veto de Milei
La Ciudad

Ley de emergencia en discapacidad: este martes hay vigilia en Rosario contra el veto de Milei

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros
La Región

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Policiales

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro de Salud
Política

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro de Salud

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Open to work: una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn
Política

"Open to work": una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior
Ovación

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino
OVACIÓN

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación
Policiales

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes
La Ciudad

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero
La Región

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado
Información General

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio
Política

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Por María Laura Neffen
Negocios

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei
Información General

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo