La Capital | La Región | San Lorenzo

Cinco obreros muertos en San Lorenzo: la empresa del trágico montacargas pertenece a la dueña de la constructora

Andrea Paola Pieroni figura como titular tanto de Constructora X3 S.A., a cargo de la obra del edificio y que tiene un domicilio "fantasma", como de Electroconstructora SRL, encargada de montar la estructura que produjo el siniestro.

19 de agosto 2025 · 17:42hs
El edificio en construcción donde murieron cinco operarios este domingo en San Lorenzo y cuya empresa responsable resulta desconocida

El edificio en construcción donde murieron cinco operarios este domingo en San Lorenzo y cuya empresa responsable resulta desconocida

El derrumbe de un montacargas en un edificio en construcción de San Lorenzo, que provocó la muerte de cinco jóvenes obreros este domingo, destapó un entramado empresarial. La obra de calle San Carlos al 1070 estaba a cargo de la firma Constructora X3 S.A., una sociedad anónima creada en Rosario hace menos de un año y cuyo domicilio legal declarado resultó ser "fantasma": la torre Bola de Nieve, de Buenos Aires y Córdoba (Rosario), que tiene apenas cinco pisos, cuando la documentación indica como sede una oficina en un “piso 40” inexistente.

Pero además, el siniestro reveló un dato clave: la empresa responsable de montar el trágico montacargas fue Electroconstructora SRL, constituida en 2011 en Rosario y dedicada a instalaciones eléctricas y montaje de estructuras en obras de construcción. En su contrato social publicado en el Boletín Oficial figura como socia gerente Andrea Paola Pieroni, la misma empresaria de Venado Tuerto que preside el directorio de Constructora X3 S.A. y ostenta la representación legal de la compañía.

La coincidencia societaria vuelve aún más difusa la frontera entre la empresa madre y la contratista. En la práctica, Electroconstructora se ocupa de instalar montacargas en distintos proyectos. Fue justamente en ese contexto que los seis operarios concluyeron este domingo el trabajo y decidieron descender por la estructura. El resultado fue trágico: cinco de ellos perdieron la vida al desplomarse el montacargas y solo sobrevivió quien quedó en tierra para accionar el mecanismo.

Las cinco víctimas fatales, todas oriundas del norte santafesino, tenían entre 25 y 30 años y trabajaban en condiciones precarias, alternando empleos entre distintas provincias. El fiscal Leandro Lucente ordenó pericias al Gabinete Criminalístico de la PDI para establecer las causas del desplome y si el montacargas contaba con la habilitación correspondiente. También intervino el Ministerio de Trabajo provincial para investigar el estatus laboral de los obreros.

La tragedia abrió un frente de dudas sobre las medidas de seguridad en la obra. Mientras familiares reclaman justicia —“cinco pibes salieron a trabajar para ganarse la vida y volvieron en un cajón”, dijo un hermano de una de las víctimas—, el caso ya está bajo investigación de la Justicia.

Dos empresas, una misma dueña

Después de que trascendiera que la Constructora X3 no se encuentra en la dirección que declaró, no posee página web ni redes sociales y tampoco es conocida por la Cámara de Construcciones de Rosario, este martes se conoció que la empresa encargada de la colocación del montacargas pertenece a la misma dueña: Andrea Paola Pieroni, de 43 años y domiciliada en Venado Tuerto.

Según el Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe la firma Electroconstructora SRL se conformó en diciembre del 2011 con Pieroni como principal socia. Allí, además, figura como segundo accionista Norberto Víctor Pieroni, nacido en 1946, jubilado y domiciliado en Almafuerte 1305, en Venado Tuerto.

Los objetivos de la firma fueron establecidos como la ejecución y construcción de obras de electricidad de media, alta y baja tensión, obras de telefonía y civiles, ya sean privadas o públicas, así como la comercialización y ventas de artículos eléctricos.

La empresa declaró tener su sede legal en un edificio residencial en Wheelwright 1461 Piso 7 departamento C. Sin embargo, en 2018 realizaron un cambio de domicilio legal a avenida Madres de Plaza 25 de Mayo 3020, piso 5, departamento 2, en Puerto Norte.

En sintonía con la Constructora X3, la empresa a cargo de la colocación del montacargas tiene su página web caída por lo que no se puede acceder. Asimismo, si bien cuenta con un perfil de Instagram el mismo no posee ninguna publicación.

>>Leer más: Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

Qué se sabe de la Constructora X3 SA

En diálogo con La Capital, referentes de la Cámara de la Construcción de Rosario aseguraron que desconocían la existencia de la empresa X3 SA. Asimismo, subrayaron que la constructora en cuestión no está asociada a la cámara.

La firma incluso no posee página web ni ninguna red social. Pero esto no es lo más llamativo.

De acuerdo con documentos del Boletín Oficial de la provincia de Santa Fe, la firma Constructora X3 Sociedad Anónima, responsable de la trágica obra de San Carlos 1070, en San Lorenzo, fue inscripta en octubre de 2023 en el Registro Público de Comercio.

El domicilio legal declarado por X3 en su estatuto es Córdoba 797, piso 40, oficina 8, Rosario. Según una verificación presencial de La Capital, el inmueble aludido es el histórico edificio Bola de Nieve, que tiene apenas cinco pisos. Para más, en ese lugar en otro piso no funciona ninguna oficina de la Constructora X3: no hay cartelería identificatoria ni personal que acredite operaciones de la firma en esa dirección. El dato contradice lo informado en el estatuto. Con lo cual es un misterio cuál es la efectiva sede operativa de la empresa en cuestión. Al consultar a los vecinos, aseguraron que nunca escucharon el nombre de esa firma.

Según el estatuto publicado en el Boletín Oficial, el capital social de la compañía fue fijado en 1,5 millones de pesos, dividido en partes iguales entre sus dos accionistas.

Los dueños de la Constructora X3 SA y el nombre que se repite

Los titulares son Andrea Paola Pieroni (43), empresaria de Venado Tuerto que ejerce la presidencia del directorio y quien además es la socia gerente de Electroconstructora SRL, encargada de la colocación del montacargas, y Marcos Jesús Antonio Fernández (44), también oriundo de esa ciudad, quien figura como director suplente. Ambos suscribieron el 50% de las acciones, aunque la presidenta Pieroni es quien ostenta la representación legal de la compañía.

El objeto social de la firma es amplio: abarca desde obras eléctricas y de infraestructura hasta edificación de inmuebles habitacionales y comerciales, remodelaciones, construcción pública y privada y administración de fideicomisos inmobiliarios. En la práctica, X3 tiene capacidad legal para intervenir en todo tipo de desarrollos urbanísticos y de ingeniería.

Lo llamativo es que se trata de una empresa recién constituida, con menos de un año de existencia formal y sin un historial público de grandes obras previas en la región, lo que abre interrogantes sobre su experiencia y trayectoria en el sector.

Noticias relacionadas
La obra del edificio de la ciudad de San Lorenzo, donde murieron cinco operarios al caer un montacargas.

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

El joven accidentado en San Lorenzo fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón

Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas

Conmoción en San Lorenzó. Cuatro operarios fallecidos y un herido grave tras la caída de un montacargas en un edificio en construcción.

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Personal policial y Bomberos trabajan en el lugar donde una mujer fue atropellada por un tren. 

Una mujer está muy grave al ser atropellada por un tren en San Lorenzo

Ver comentarios

Las más leídas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

Karina Milei, un reloj de 35 mil dólares y la acusación de Pamela David: ¿qué pasó?

Karina Milei, un reloj de 35 mil dólares y la acusación de Pamela David: ¿qué pasó?

Lo último

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario

Cumbre Panamericana de Biocombustibles: pedido por nueva ley y una inversión faro

Cumbre Panamericana de Biocombustibles: pedido por nueva ley y una inversión faro

Vuelve Santa Fe Business Forum, la mega ronda de negocios inversa

Vuelve Santa Fe Business Forum, la mega ronda de negocios inversa

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Irán a juicio como los ocupantes del auto desde el que balearon a Máximo Jerez en un contexto de guerra entre bandas. Hay un quinto acusado por encubrir
Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Por María Laura Cicerchia

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario
Policiales

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario

El partido Central-Newells de este sábado tendrá un árbitro debutante en el clásico rosarino

Por Carlos Durhand
Ovación

El partido Central-Newell's de este sábado tendrá un árbitro debutante en el clásico rosarino

Mientras se niega a mantener las rutas nacionales, el gobierno libera la circulación de camiones bitrenes
Política

Mientras se niega a mantener las rutas nacionales, el gobierno libera la circulación de camiones bitrenes

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo el mes de agosto
La Ciudad

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo el mes de agosto

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario
Economía

El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó con el blue en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

Tragedia en San Lorenzo: la obra había sido suspendida por falta de seguridad

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

El tiempo en Rosario: llega la tormenta de Santa Rosa con alertas amarillo y naranja

Karina Milei, un reloj de 35 mil dólares y la acusación de Pamela David: ¿qué pasó?

Karina Milei, un reloj de 35 mil dólares y la acusación de Pamela David: ¿qué pasó?

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Semana de humedad y lluvias: el truco japonés infalible para secar la ropa

Ovación
Banderazo confirmado: los hinchas de Newells se preparan para el clásico rosarino
Ovación

Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

Banderazo confirmado: los hinchas de Newells se preparan para el clásico rosarino

Banderazo confirmado: los hinchas de Newell's se preparan para el clásico rosarino

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió el campeón del mundo

Los clásicos de Ángel Di María: cómo formó Central y qué puntajes recibió el campeón del mundo

Newells acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Newell's acelera la puesta a punto de cara al clásico ante Central el sábado en el Gigante

Policiales
Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario
Policiales

Un perro policía detectó 44 kilos de cocaína en un camión que se dirigía a Rosario

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Piden perpetua para cuatro acusados de matar a un nene de 11 años en barrio Los Pumitas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Esto no es fernet, papi: denunció a un vendedor por estafas con botellas truchas

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

La Ciudad
La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes
La Ciudad

La UTN se suma al paro de 48 horas: no habrá clases ni jueves ni viernes

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo el mes de agosto

Temporal en Rosario: cayó en un solo día casi la lluvia habitual de todo el mes de agosto

Ley de emergencia en discapacidad: este martes hay vigilia en Rosario contra el veto de Milei

Ley de emergencia en discapacidad: este martes hay vigilia en Rosario contra el veto de Milei

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

La ciclogénesis afecta a Rosario: rige alerta amarillo por lluvias para la región

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros
La Región

San Lorenzo: cuál es la constructora de la obra donde murieron 5 obreros

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110
Policiales

Investigan la denuncia de un ataque a balazos contra un colectivo de la línea 110

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro de Salud
Política

Fantino se enojó por las muertes del fentanilo y pidió la renuncia del ministro de Salud

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?
Economía

El dólar oficial cae en picada: ¿el blue en Rosario le sigue los pasos?

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío
Policiales

Quiso robar un aire acondicionado en el Portal Rosario y se arrojó al vacío

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione
La Región

Es de Funes, tiene 12 años y ya cursa en la universidad: la historia de Lara Ghione

Open to work: una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn
Política

"Open to work": una reconocida política hizo un llamativo posteo en LinkedIn

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar
La Ciudad

Pasaporte al recuerdo: los rosarinos se organizan para decirle adiós al clásico bar

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior
Ovación

Confirmado: operarán a Juan Giménez, que se lesionó el ligamento cruzado anterior

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino
OVACIÓN

La AFA expulsó a un árbitro por lo que hizo en un partido en el que jugaba un equipo rosarino

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación
Policiales

De la banda del Gordo Valor al robo de autos: El Frío Rodríguez y otra imputación

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes
La Ciudad

Los docentes de la UNR van al paro este jueves y viernes

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero
La Región

Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió
OVACIÓN

Los hinchas de un equipo robaron una bandera y el partido se suspendió

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado
Información General

Recomiendan no consumir tomate Marolio que podría estar contaminado

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio
Política

Javier Milei vuelve a Rosario y participará del aniversario de la Bolsa de Comercio

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Por María Laura Neffen
Negocios

La receta de Maty Cocina para pegar el salto como influencer

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei
Información General

Ley de emergencia en discapacidad: la Justicia rechazó el veto de Milei

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en San Justo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza
El Mundo

Hamás aceptó el acuerdo para un alto el fuego en la Franja de Gaza