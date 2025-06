A 120 años del primer clásico rosarino: la entrada costó 20 centavos y tuvo un ganador

La cobertura de la época fue escasa. La primera vez que La Capital anuncia este juego, lo hace en su edición del sábado 17 de junio de 1905, es decir recién un día antes del match. Por supuesto que no existía un suplemento deportivo como lo hay ahora donde se comienza a hablar del clásico dos semanas antes y ni siquiera había dentro del cuerpo del diario una sección dedicada a los deportes. La poca información de los “Sports” estaba en el medio de los “Sociales”, donde había anuncios de bailes, kermeses, información sobre viajeros ilustres y alguna que otra necrológica. Incluso hasta era más importante informar el apellido de las familias que asistían a los partidos que los detalles del juego en sí.

El archivo del primer clásico rosarino

En aquel diario del sábado la escueta crónica (solamente 4 párrafos y 14 líneas) bajo el título de Copa Pinasco, que era el nombre del torneo de la Liga Rosarina de Football, decía: “En la Plaza Jewell (en la actual cancha de rugby) se jugará mañana un match de foot ball entre el Club Atlético Central (no lo llamaban Rosario) y el Newell’s Old Boys”. Y más abajo puso la probable formación de Central con algunos errores en la grafía de los apellidos. Por ejemplo al arquero Norris lo llamó Morris, al back Antonio Faggiani lo bautizó como A. Fayane y a uno de los fundadores, Stanley Hooper, lo puso como S. Aopper. Además informó que el referee iba a ser R. W. O. Le Bas, quien en esos momentos era presidente de la Liga Rosarina. Y no anunció la formación de Newell’s.