El dólar oficial prolonga su racha bajista: qué pasó este martes con el blue en Rosario

El mercado se mantiene expectante a la volatilidad de las tasas tras las últimas licitaciones de deuda en pesos

El dólar oficial mayorista registró su 12° retroceso consecutivo, en una jornada con alto volumen de operaciones . Los movimientos del "billete verde" están marcados por la volatilidad de tasas tras la licitación de magro "rollover" del pasado miércoles y la subasta de emergencia del lunes.

El dólar mayorista , que es la referencia del mercado, cedió 50 centavos hasta los $1.292,50. El volumen operado fue el más alto desde fines de abril.

Mientras tanto, el minorista cayó a $1.312,80 para la venta en el promedio de entidades financieras del Banco Central (BCRA) y en el Banco Nación (BNA) bajó a $1.310. Así, el dólar tarjeta y el dólar ahorro), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.703.

En cuanto a los futuros , los contratos de agosto y septiembre operaron en baja, a la vez que el resto terminó en alza. Este lunes, los plazos se desarmaron al ritmo de la baja de caución, y los sintéticos de dólar ya rinden negativos en septiembre y octubre, comentaron en el mercado.

A cuánto cerró este martes el blue en Rosario

En cuanto a los paralelos, el dólar MEP baja 0,3% a $1.296,58, al tiempo que el dólar contado con liquidación (CCL) cede 0,1% a $1.302,20.

El dólar blue, en tanto, se mantuvo este martes en los mismo valores que la jornada anterior al cerrar a $1.324 para la compra y $1.354 para la venta, según un relevamiento en la city de Rosario.

El gobierno adjudicó $3,8 billones en la licitación de urgencia

Todo este movimiento en la plaza cambiaria se dio luego de que el titular de Economía, Luis Caputo, saliera este lunes a secar la plaza de pesos mediante una licitación de bonos de deuda fuera de programa, en la que intentó reabsorber algo menos de $6 billones que quedaron por fuera del llamado del miércoles pasado.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno anunció que Economía adjudicó $3,788 billones (M28N5 28/11/25 +1,00% TNA) luego de recibir ofertas por un total de $3,799 billones. "Esta licitación contribuye a completar el objetivo de absorción monetaria luego de la suba de encajes implementada por el BCRA", subrayó el funcionario a través de X.