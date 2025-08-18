Los hinchas de un equipo robaron una bandera a sus rivales y el partido se suspendió por serios incidentes

Como revancha, simpatizantes visitantes regresaron armados y agredieron a un hombre, que resultó herido. Hubo cinco detenidos

Hinchas de Centrla Argentino de Fighiera detenidos después de agredir a un hombre en Villa Constitución.

Hinchas de dos equipos de la Liga de Fútbol Regional del Sud con sede en Villa Constitución protaganizaron graves enfrentamientos este domingo y obligaron a la suspensión del partido entre ambos clubes. Hubo una persona herida y al menos cinco detenidos.

La violencia se desató durante el encuentro entre los clubes Riberas del Paraná de Villa Constitución y Central Argentino de Fighiera, que se jugaba en la cancha del primero. Debido a los incidentes, el partido no terminó.

Según consigna el diario Sur, de Villa Constitución, el clima entre las parcialidades de ambos equipos se tensó desde el comienzo, cuando hinchas de Riberas del Paraná arrebataron una bandera a los de Central Argentino en el ingreso al estadio.

Este episodio derivó en corridas y desmanes que obligaron a suspender el partido por razones de seguridad.

Tras la suspensión, un grupo de cinco simpatizantes de Central Argentino que había regresado a Fighiera volvió a Villa Constitución en dos vehículos, armados con palos, caños, un hacha, una cuchilla y una réplica de pistola de aire comprimido.

Un herido en Villa Constitución

Según el informe policial, en la esquina de Dorrego y Salta, el grupo de hinchas de Central Argentino descendió de uno de los autos y agredió a un simpatizante de Riberas, un hombre de 40 años domiciliado en Villa Constitución. La víctima sufrió lesiones en la cara y tuvo que ser asistida por personal médico del Samco.

Testigos señalaron que los agresores bajaron del vehículo con palos y un arma de fuego, y golpearon al hombre hasta dejarlo tendido en la vía pública.

Persecución y detenciones

Tras el ataque, la policía montó un operativo cerrojo. Al advertir la presencia policial en la localidad de Empalme Villa Constitución, los vehículos aceleraron: uno logró escapar, mientras que el otro quiso escapar en contramano y fue interceptado por los uniformados.

En el operativo fueron detenidos cinco hombres de Fighiera, de entre 30 y 46 años de edad. Todos quedaron alojados en la Comisaría 1ª de Villa Constitución a disposición de la Justicia.