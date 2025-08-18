Un muerto y dos heridos tras un choque de un auto y un camión a la altura de Piñero

Un choque entre un auto particular y un camión dejó un muerto y dos heridos a la altura de Piñero. El siniestro sucedió este lunes en la intersección entre la ruta provincial 14 y la ruta nacional A012.
El siniestro sucedió este lunes por la tarde en la intersección entre la ruta provincial 14 y ruta nacional A012
Un choque entre un auto particular y un camión dejó un muerto y dos heridos a la altura de Piñero. El siniestro sucedió este lunes en la intersección entre la ruta provincial 14 y la ruta nacional A012.
Según trascendió, la colisión sucedió alrededor de las 15 por motivos que todavía intentan esclarecerse. Las primeras informaciones indicaron que el siniestro involucró a un Chevrolet Meriva negro y a un camión Ford con acoplado.
A raíz del choque, murió una mujer que viajaba en el auto. Los dos hombres que la acompañaban en el vehículo fueron trasladados al Hospital de Emergencia Clemente Álvarez (Heca) y al Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez.
Asimismo, la policía detalló que la Meriva se incendió tras el choque. En el lugar trabajaron personal de tránsito, bomberos y arribaron tres unidades sanitarias del Sies provenientes de Pueblo Esther.