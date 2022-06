El Central de Tevez pagó muy caro un error y fue derrota en el Gigante

Tevez metió mano pero su equipo no pudo con el lobo.

No pudo ser. Tampoco con el envión del estreno de Carlos Tevez. Central cayó 1 a 0 ante Gimnasia y sigue hundido en la Liga. Esta vez el equipo auriazul no fue un mamarracho y hasta tuvo pasajes en los que controló el partido. Pero falló en una cobertura defensiva en el complemento y Ramón Sosa tiró al cesto lo que era una producción al menos discreta de los de Arroyito. El canalla no hizo un papelón como en ocasiones anteriores, pero otro desacierto defensivo, esta vez de Facundo Almada al que le ganaron la espalda, lo privó al menos de empatar y un lobo muy mezquino se llevó todo del Gigante.