El arquero oriundo de Alvarez que sondeó Central fue citado a la selección de Chile

Central está en la búsqueda de refuerzos y la prioridad está en futbolistas de campo, aunque el nombre del arquero Fernando De Paul figura en la lista más allá del recelo dirigencial, que no lo considera que una prioridad. Esto no quiere decir que no interese, caso contrario no se habría producido un contacto con Everton para preguntar por el jugador oriundo de Alvarez que este lunes fue citado para sumarse a la selección de Chile. Igualmente, la idea de sumarlo aparece más que complicada para el canalla.