El argentino Cachín logra su primer título ATP en el Abierto de Gstaad

La final comenzó esquiva para el cordobés, tras el 6-3 apuntado en el primer set para el español, que buscaba su quinta estrella en el circuito y segunda en Gstaad luego de su coronación en 2019. Sin embargo, el argentino se hizo dueño del partido en la segunda manga, al ganar el 71% de los puntos en disputa, lo que fortaleció su confianza para el tercer y último segmento. Al quebrar el saque del español en el primer game, Cachín quedó con el camino allanado hacia la victoria, pero Ramos Viñolas devolvió gentilezas en el octavo y el marcador quedó 4-4 para una cerrada definición.

Pedro Cachin vs Albert Ramos-Vinolas For The Title! | Gstaad 2023 Final Highlights