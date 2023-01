Dupuy y Lo Celso, dos "refuerzos" que ya estaban en Arroyito

Las lesiones no fueron sencillas y por eso los dos tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente. Fueron dos roturas de ligamento cruzado anterior, uno de la rodilla izquierda (Lo Celso) y el otro de la derecha. De las peores lesiones que puede sufrir un futbolista.

Lo que está claro es que el mediocampo canalla tendrá una alternativa más y que en la delantera pasará lo mismo. Después, estará en cada uno de ellos qué tipo de respuestas le entreguen a Russo para lograr que el DT los considere, pero al menos son dos nombres más en un plantel que demostró en el último torneo ser bastante corto.

La primera lesión fue la de Lo Celso. Ocurrió en los primeros días de febrero de 2022, en medio de un partido amistoso (en el predio de Arroyo Seco) frente a Patronato. En ese entonces el entrenador canalla era el Kily González.

El Monito Lo Celso había ingresado en el entretiempo y a los 19 minutos del complemento, en una jugada en la que no hubo ningún tipo de fricción ni roce contra un rival quedó tendido, con evidentes signos de dolor, incluso dándole puñetazos al piso. Jugadores de Central y hasta de Patronato (el primero en advertir la gravedad de la lesión fue justamente Carlos Quintana, en ese momento en el patrón) rápidamente solicitaron asistencia médica y desde ese mismo momento se temió lo peor.

El volante zurdo fue retirado en camilla, ese mismo día se le hicieron los estudios pertinentes y desde el club se informó que se trataba de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Algunos días después fue operado y desde ese momento ya nunca más pudo volver a jugar.

Dos meses después, el lunes 4 de abril, el mal trago lo viviría Martínez Dupuy. Al día siguiente del debut de Leandro Somoza como técnico canalla (derrota 2-0 en cancha de Tigre), el plantel se entrenó por la mañana en el predio de Arroyo Seco y hubo un rato de fútbol para aquellos que no habían actuado en Victoria.

Allí el delantero auriazul realizó un mal movimiento, se le trabó, según indicaron, el pie en el piso y sufrió la lesión, que fue exactamente la misma que la de Lo Celso, pero en la otra rodilla, la derecha. Casi dos semanas después Martínez Dupuy pasó por el quirófano, para iniciar un largo proceso de rehabilitación.

Ambos jugadores eran tenidos en cuenta en el momento en que se lesionaron. Dupuy no tuvo tiempo de mostrarse con Somoza, pero los dos estaban muy bien considerados por el Kily González.

No todos los partidos eran titulares, pero si no iban desde el arranque siempre estaban ahí, como rueda de auxilio a la hora de los cambios.

Estuvieron prácticamente todo 2022 fuera de las canchas intentando recuperarse y cuando el plantel entró de vacaciones después de finalizado el último torneo siguieron entrenando (junto a otro grupo de futbolistas), hasta que el 30 de noviembre recibieron los dos (junto a Walter Montoya) el alta médica, por eso desde el primer día de pretemporada pudieron trabajar ya a la par de sus compañeros.

Hoy, con un plantel que sumó ya sus primeras incorporaciones, tanto Lo Celso como Martínez Dupuy son dos alternativas que los últimos entrenadores no tuvieron y, por eso, se los puede tomar como refuerzos.

Luca Martínez Dupuy: “Ahora viene lo más lindo, pelear por un lugar”

Luca Martínez Dupuy está disfrutando el momento, pero sin olvidar “lo duro” que fue el tiempo que estuvo afuera. “Ahora viene lo más lindo, pelear por un lugar”, le dijo el delantero a Ovación en medio de la concentración canalla en Chile. Y agregó: “La rodilla me está respondiendo diez puntos”.

“Es hermoso lo que estoy viviendo, disfrutando cada momento y el día a día, pero sobre todo pensando en el objetivo que es volver a ser el jugador de antes e incluso mejor. Estoy tranquilo, sin arrebatarme, pero pensando que el que viene tiene que ser un gran torneo, para mí y para el equipo”, sentenció Martínez Dupuy.

Pese a ello, el atacante confió que “los primeros cuatro meses, que son puro gimnasio para recuperar masa muscular la verdad que se me hicieron eternos, fueron muy duros. Tenés que vivir una situación de ese tipo para saber lo que es y por eso es que hoy disfruto tanto. No te voy a mentir, los primeros cuatro meses fueron durísimos”.

“Se necesita cuanto antes el roce futbolístico, pero desde el primer día les dije a los kinesiólogos “si ustedes me dicen que yo lo puedo hacer, lo voy a hacer al ciento por ciento”. Siempre confié en ellos porque la verdad que tenemos tres kines de la puta madre. Por suerte fue todo bien”, dijo. Y agregó: “Ahora viene lo más lindo, que es pelear por un lugar. Por suerte hay una competencia hermosa y va a estar muy lindo porque el que juegue lo va a hacer porque está bien y el que esté en el banco intentará ganarse un lugar. Eso sin dudas va a potenciar al equipo”.

Entre recuerdos dolorosos y la felicidad por volver a ser, Dupuy advirtió que “la rodilla me está respondiendo diez puntos y en lo único que pienso es en ponerme a punto para cuando me toque la oportunidad de jugar. Quiero estar al ciento por ciento”.

Francesco Lo Celso: “En estos amistosos trataré de agarrar confianza con la pelota”

Para Francesco Lo Celso fueron casi diez meses eternos, desde aquel febrero de 2022 en el que se lesionó y este enero de 2023 en el que lucha por hacerse un lugar en el equipo. “En estos amistosos trataré de agarrar confianza con la pelota”, se sinceró el volante creativo, quien siente que la rodilla le está respondiendo “de la mejor manera”.

“La sensación de volver a trabajar normalmente es muy linda porque es lo que estaba buscando. Arrancamos de menor a mayor y ahora por suerte estoy a la par del resto y no puedo no disfrutarlo”, dijo Lo Celso, para quien el proceso de recuperación “fue largo”, pese a que “junto a los médicos y a los kinesiólogos se hizo bastante llevadero”.

"Después, fuera del club, la contención de la familia y de los amigos también fue muy importante. Si bien el proceso fue largo siempre traté de llevarlo con tranquilidad y con la mejor buena onda posible”, agregó.

Además, apuntó que “al hacer la rehabilitación junto a Luca (Martínez Dupuy) nos hizo más fuertes a los dos y entre ambos tratamos de ayudarnos para que la espera no fuera tan pesada”.

“Ahora la rodilla está diez puntos. Desde que volví a trabajar de manera normal fueron semanas de entrenamiento muy intensas y respondió muy bien. Ahora se vienen los partidos amistosos, que en esta época es lo más lindo, que me va a servir para volver a agarrar confianza con la pelota”, se ilusionó.

El día que se lesionó el primer jugador que se le acercó y pidió rápido la asistencia médica fue Carlos Quintana, en ese entonces en Patronato. “La verdad no me acuerdo. Sé que estaba el Pelado porque recuerdo que el amistoso era contra Patronato y cuando llegó me dijo de aquello que había pasado, pero obviamente ni me di cuenta que haya sido el primero que vino a ver qué me había pasado”.