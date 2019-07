Dos medallas de oro de la mano de los palistas

Agustín Vernice y Manuel Lascano se quedaron ayer con la medalla de oro en la modalidad K2 1000 metros masculinos y Vernice solo, por su parte concretó ese mismo logro un rato antes, en el K1 1000 metros.

Molinari, a la final de anillas

gimnasia artistica. A los gimnastas argentinos no les fue muy bien en la modalidad de equipos, concluida en la medianoche de ayer, en la que terminaron octavos. Sin embargo, el rosarino Federico Molinari logró meterse en la final de anillas, junto a Daniel Villafañe. En All around entraron Villafañe y Santiago Mayol. El alvarense Nicolás Córdoba, lejos.

Buen debut de Podoroska

Tenis. La rosarina Nadia Podoroska inició su camino en Lima con un triunfo en singles ante la chilena Fernanda Brito por 6/2 y 7/5 y avanzó. Lo mismo para la venadense Victoria Bosio, quien se impuso ante la colombiana Charlotte Paredes por 7/5 y 6/3. Hoy Bosio jugará dobles mixto con Francisco Cerúndolo y Porodoska con Catalina Pella (eliminada en singles).

Triunfos para empezar

Fútbol. El seleccionado masculino, con Aníbal Moreno (Newell's) entre sus filas, debutó ayer con Victoria ante Colombia, por 3 a 3 (goles de Fernando Valenzuela y Adolfo Gaich x 2). Las chicas (Vanina Correa, de Central fue titular y capitana) venció 3 a 0 a Perú, con triplete de Mariana Larroquete. En relevos Argentina 3ª

Pentatlon moderno. Sergio Villamayor y Emmanuel Zapata se acreditaron la medalla de bronce en relevos masculinos.

La Garra peleará por la dorada Handball. El seleccionado femenino, La Garra, se metió en la final y en la pelea por el oro al vencer por 31-21 a Cuba. Aguardaba rival al cierre de esta edición: Brasil o EEUU.