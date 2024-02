Domingo de Super Bowl: dónde ver el partido del novio de Taylor Swift y qué pasa con Messi

Por qué se llama Super Bowl

En 1960, se formó la American Football League (AFL), la cual llegó para competir con la National Football League (NFL). Estas dos ligas de fútbol americano profesional convivían en Estados Unidos, con una rivalidad marcada, pero a partir de 1967 decidieron crear una final entre los campeones de cada liga, para dirimir así a un campeón absoluto.

Este acuerdo llevaría a que los dos equipos que finalicen en la primera posición en dichos torneo disputen un partido final que proclame al “mejor del mundo”. Durante sus primeras tres ediciones, este encuentro se llamó “AFL-NFL World Championship Game”, pero luego, en 1970, ambas ligas se fusionaron para crear la NFL actual y llamar a la gran final bajo el nombre de “Super Bowl”.

Patrick Mahomes Super Bowl.jpg Patrick Mahomes, figura de los Kansas City Chiefs, festeja el título de Super Bowl de la temporada 2022/23.

El concepto fue ideado por Lamar Hunt, propietario de los Kansas City Chiefs y fundador de la AFL. El origen del nombre llegó a través de una curiosa anécdota: su hijo jugaba a un juego llamado “Super Ball”, y él decidió cambiar la última palabra por “Bowl”, que era empleada para referirse a los campeonatos de fútbol americano universitario.

Fue tal el éxito de esta nueva liga y del Super Bowl que el fútbol americano pasó de ser un deporte secundario en Estados Unidos, bajo la sombra del béisbol, a ser el más popular y el que mayores ingresos genera en todo el país. Claro está que fue de gran ayuda que la definición del campeón se dirimiera a tan solo un partido, a diferencia de las otras finales que se disputan en series al mejor de siete juegos.

Los famosos shows de medio tiempo del Super Bowl

Otro punto que colaboró con la difusión del evento y el interés de un mayor público fue el desarrollo de sus shows de medio tiempo, lo que atrajo a millones de espectadores desinteresados por el deporte que se mantienen atentos a las presentaciones de varios de los mejores artistas del mundo. Muchas personas sintonizan la transmisión del evento únicamente en el entretiempo, para poder ver así las publicidades y los espectáculos.

A pesar de que en sus comienzos se presentaban bandas musicales universitarias, con el tiempo se empezó a incluir a artistas consagrados en los escenarios del Super Bowl. Algunas de las estrellas que dieron shows en este evento fueron: Michael Jackson, los Rolling Stones, U2, Madonna, Prince, Sting, Paul McCartney, Phil Collins, Coldplay, Beyonce, Shakira, Lady Gaga y Eminem, entre otros.

Al contrario de lo que muchos creerían, los artistas no suelen cobrar grandes cifras por dar shows en la gran final de la NFL, sino que cobran una suma menor pero la organización se hace cargo de los gastos de producción por completo. En esta oportunidad, se anunció que Usher tocará este domingo y no cobrará ni un dólar.

La mayor recompensa que obtienen los artistas por participar de los shows de medio tiempo se encuentran en sus ventas posteriores, ya que se reveló que algunos de ellos aumentaron exponencialmente los registros de consumo de su música. Músicos del calibre de Jennifer López, Bruno Mars, Katy Perry, Maroon 5 y Shakira reportaron incrementos significativos en las ventas después de sus shows en el Super Bowl.

Las costosas publicidades en el Super Bowl

Millones de espectadores siguen en vivo la transmisión oficial del Super Bowl, por lo que las franjas comerciales durante el partido son las más caras de la televisión en Estados Unidos. Debido a esto, muchas empresas deciden comprar esos espacios para emitir sus anuncios más costosos, con sus mayores producciones.

El número de espacios destinados a la publicidad es limitado y, debido a la audiencia que puede alcanzar el partido, su precio es altamente elevado. En esta edición, la cadena CBS, propietaria de los derechos de transmisión, cobrará 7 millones de dólares por un spot de 30 segundos, espacio que ya fue agotado en noviembre del año pasado.

La historia de estas publicidades comenzó con el anuncio “1984” de Apple, que revolucionó el concepto y generó que las empresas utilicen el espacio para dar a conocer sus propuestas más creativas y sus nuevos productos. A partir de allí, el marketing ligado a este evento no paró de crecer y este espacio se convirtió en toda una atracción, al punto tal que algunos diarios locales organizan concursos para elegir al mejor de ellos.

En tanto, los jugadores se han convertido en otros partícipes de los anuncios, con campañas creativas dispuestas a anunciarse en el momento exacto después de la victoria de uno de los equipos. Un ejemplo de ellos es Disney, quien en varios casos fue nombrado por la estrella del campeón, quien al finalizar el encuentro dice: “¡Iré a Disney World!”, para animar a los espectadores a acudir al parque temático y presenciar el tradicional desfile del mariscal de campo junto a Mickey Mouse.

Taylor Swift, la NFL, Japón y el SuperBowl

La llegada de Taylor Swift al universo del fútbol americano llevó a un importante número de público a acercarse al evento deportivo más esperado de los Estados Unidos. La artista se encuentra en pareja con Travis Kelce, ala cerrada y una de las principales estrellas de los Kansas City Chiefs, por lo que se espera que Taylor esté presente en los palcos del estadio como ya se la vio en reiteradas ocasiones durante esta temporada.

Esta nueva relación provocó el interés en millones de fanáticos de todo el mundo, quienes a pesar de la poca experiencia en el deporte han comenzado a seguir los partidos del equipo y mostrar todo su apoyo a Kelce. Debido a esto, se espera que las swifties aporten un gran número extra a los televidentes de todo el mundo, lo que genera mayores expectativas también desde el lado publicitario.

Taylor Swift y Travis Kelce.png Tras la victoria de los Kansas City Chiefs, Taylor Swift festejó el triunfo junto a su pareja Travis Kelce, quien buscará su tercer título de Super Bowl.

A pesar de esto, la propia Taylor deberá pasar una intensa travesía para estar presente en el estadio de Las Vegas, ya que en estos días se encuentra en Tokyo, Japón, presentando su gira “The Eras Tour”, en la que tocará incluso en la noche del sábado 10. La cantante deberá abordar inmediatamente después del recital un vuelo de larga distancia hacia Estados Unidos, con una duración de al menos unas 10 horas. Es por eso que “viajará en el tiempo” para ver a Travis Kelce en el Super Bowl, ya que por las diferencias horarias entre Japón y Estados Unidos podría llegar a estar presente en el estadio.

El cálculo realizado por algunos fanáticos es que “‘The Eras Tour” en Tokio comenzará a las 18 del sábado 10 de febrero hora local, mientras que el partido de la NFL es a las 18.30 del domingo 11 de febrero, horario del Pacífico. Los conciertos de Taylor tienen una duración aproximada de 3 horas, entonces el concierto finalizaría a las 21 en Tokio, es decir a las 4 del sábado en Las Vegas, debido a que Japón está 17 horas por delante del horario de Nevada.

Lionel Messi y el SuperBowl

Lionel Messi estará en el SuperBowl. No, no jugará. Será el protagonista de un anuncio de la cerveza Michelob Ultra y estará presente por primera vez en su carrera en el Super Bowl. El campeón del mundo será la figura principal del anuncio de la marca junto a Dan Marino, miembro del Salón de la Fama de la NFL y ex quarterback de los Miami Dolphins.

El rosarino apareció en el adelanto de lo que será el clip a presentar este domingo durante la gran final. En él, aparece jugando al fútbol en la playa mientras muestra toda su habilidad esquivando a distintos personajes, pero también se le suman varias apariciones estelares.

Según la información que compartió el New York Times, Messi ganará unos 14 millones de dólares por la participación en este espacio, auspiciado por Anheuser-Busch dueña de Michelob Ultra. El contrato entre el argentino y la corporación cervecera se estableció en 2020, y se espera que sume nuevos capítulos como patrocinador oficial durante los eventos deportivos de primer nivel, como la Copa América 2024 y el Mundial 2026.

Messi y su publicidad de la cerveza Michelob Ultra para el Super Bowl

Kansas City Chiefs

Kansas City Chiefs llegan a esta edición del Super Bowl como los vigentes campeones, por lo que buscarán revalidar el título. Este equipo de Misuri compite en la División Oeste de la Conferencia Americana (AFC) de la NFL, de la cual finalizó en primer lugar y obtuvo su pasaje a la gran final. Disputa sus partidos como local en el Arrowhead Stadium, que cuenta con capacidad para 80 mil espectadores.

Con Patrick Mahomes y Travis Kelce a la cabeza, este equipo buscará coronarse campeón por cuarta vez en su historia (1969/70, 2019/20 y 2022/23) y la tercera en los últimos cinco años. Llegó a esta instancia tras la victoria por 17-10 ante los Baltimore Ravens por el Campeonato AFC.

Kansas City Chiefs.png Kansas City Chiefs tiene un consolidado equipo que ha llegado a cuatro de las últimas cinco ediciones del Super Bowl.

El equipo fue fundado por Lamar Hunt en agosto de 1959 como Dallas Texans y fue uno de los miembros originales de la American Football League (AFL). Apenas cuatro años más tarde, Hunt trasladó la franquicia a Kansas City y la renombró como Chiefs.

San Francisco 49ers

San Francisco 49ers son unos de los equipos más clásicos de la NFL, con cinco títulos de Super Bowl (1981/82, 1984/85, 1988/89, 1989/90 y 1994/95). Con sede en el área de la Bahía de San Francisco, California, compiten en la División Oeste de la Conferencia Nacional (NFC) y disputan sus encuentros como locales en el Levi's Stadium, con capacidad para 73 mil espectadores.

Con Brock Purdy y Christian McCaffrey como figuras, este equipo quiere obtener el título tras coronarse por última vez en la temporada 1994/95, para así cortar una extensa racha sin ser campeón. Los 49ers cayeron en las ediciones 2012/13 y 2019/20 del Super Bowl, la última ante el mismo rival de este domingo. A esta instancia llegaron gracias al triunfo por 34-31 ante los Detroit Lions por el Campeonato NFC.

San Francisco 49ers.png Brock Purdy, mariscal de campo de los San Francisco 49ers, es uno de los candidatos al premio MVP del Super Bowl.

Son conocidos por tener una de las mayores dinastías de la historia de la NFL, cuando ganaron cinco campeonatos de Super Bowl entre las temporadas 1981 y 1994, con cuatro de ellos en la primera década. Joe Montana fue uno de sus más grandes ídolos, considerado como el segundo mejor mariscal de campo de la historia del fútbol americano.

El término “49ers” proviene del nombre que le fue dado a los buscadores de oro que llegaron a California del Norte a mediados del Siglo XIX. Este fue sugerido para reflejar a los navegantes que habían acudido al Occidente en busca de oro, y el mismo no fue modificado jamás en su historia. Además, es el equipo más antiguo de los deportes profesionales en California.

Los máximos campeones de Super Bowl

- New England Patriots: 6 (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019)

- Pittsburgh Steelers: 6 (1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009)

- Dallas Cowboys: 5 (1972, 1978, 1993, 1994 y 1996)

- San Francisco 49ers: (1982, 1985, 1989, 1990 y 1995)

- Green Bay Packers: 4 (1967, 1968, 1997 y 2011)

- New York Giants: 4 (1987, 1991, 2008 y 2012)

Dónde ver el Super Bowl en Argentina

El Super Bowl que se disputará el próximo domingo 11 de febrero desde las 20.30 de Argentina contará con la transmisión de ESPN y estará también disponible a través de Star+. Es por esto que la señal televisiva se podrá sintonizar mediante plataformas de streaming como DGO y Flow, entre otras.