Diego, con los tapones de punta

Diego Maradona, entrenador de Dorados, de la segunda división mexicana, criticó ayer a algunos futbolistas argentinos que se expresaron deseosos de jugar en el seleccionado de ese país.

"Soy argentino y no me iba a jugar a otro lado. Si a los muchachos se les ofrece la oportunidad de jugar y ganarse un Mundial, y eso les parece lindo, defender un pedazo de tela en lugar de jugársela por el corazón, me parece una distancia grande", dijo.

Maradona hizo alusión a Rogelio Funes Mori, Leonardo Ramos y Julio Furch, quienes manifestaron sus ganas de jugar para México.