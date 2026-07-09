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Copa Santa Fe: Social Lux ganó en Armstrong y de nuevo jugará las semifinales con Adiur

Las mujeres de Mercadito clasificaron a la semi de la Copa Santa Fe, donde por tercera vez seguida habrá clásico del Viaducto en esa instancia ante Adiur

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

9 de julio 2026 · 18:04hs
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La felicidad de Social Lux

La felicidad de Social Lux, que ganó bien en Armstrong y está en las semis de nuevo de la Copa Santa Fe, de la cual son las campeonas. Ahora, Adiur.

El equipo femenino de Social Lux se hizo fuerte en Armstrong y en el partido revancha ante Defensores se quedó con la victoria por 3 a 1. De esta manera se clasificó para disputar las semifinales de la Copa Santa Fe y enfrentará a Adiur en dos partidos.

Los goles de las últimas campeonas los anotaron Giuliana Nebuloni, Lara Groia y Brisa Cortes. Las rosarinas se quedaron con el global por 6 a 1. En la ida habían ganado por idéntico resultado por 3 a 1.

>>Leer más: Copa Santa Fe: Adiur pasó a las semifinales con una tremenda goleada en el femenino

Tercera semi rosarina entre Social Lux y Adiur

Con la clasificación de Social Lux en Armstrong, las últimas campeonas de la temporada 2025 disputarán por tercera vez una semifinal. La primera fue en el 2024 y Adiur la eliminó para disputar la final ante Union de Santa Fe. Después las santafesinas se quedaron con el título de la 4ª edición.

En la temporada 2025, volvió a disputar las semifinales y otra vez se cruzó ante Adiur. Esta vez las verdolagas pasaron a la final y ante Unión de Santa Fe se quedaron con el título por primera vez, en la quinta edición del certamen.

Y para no ser menos, las representantes de la Rosarina de Futbol volverán a disputar las semifinales de la sexta edición. Ambos planteles, separadas por el Viaducto Avellaneda, demostraron que siguen vigentes en futbol provincial.

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