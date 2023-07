Días, horarios y canales: los detalles de la agenda deportiva de este fin de semana

Fútbol

Liga argentina

14 Unión vs Platense / ESPN PREMIUM

16 Racing vs Central / TNT SPORTS

19 River vs Estudiantes / TNT SPORTS y ESPN PREMIUM

Torneo Nacional

12 Tristán Suárez vs.Independiente Rivadavia / TYC SPORTS

15:30 Chacarita vs Chaco For Ever / TYC SPORTS

Liga brasileña

21 Botafogo vs Bragantino / FOX SPORTS

Amistoso internacional

7:30 Betis vs Braunschweig / ESPN 2

13 Villarreal vs FC St Gallen / ESPN 2

Boxeo

15 Josh Kelly vs Gabriel Corzo / ESPN 2

23:30 Junior Zárate vs Rodrigo Ramírez / TYC SPORTS

UFC

20 Preliminares / FOX SPORTS

23 Holly Holm vs Mayra Bueno Silva / FOX SPORTS 2

Ciclismo

Tour de Francia

8 Etapa 14 / ESPN EXTRA

Golf

Genesis Scottish Open

10:30 Tercera ronda / ESPN 3

Rugby

Championship

4 Nueva Zelanda vs Sudáfrica / ESPN

6 Australia vs Argentina / ESPN

Urba Top 12

15:30 Bs As CRC vs Alumni / ESPN EXTRA

Tenis

Wimbledon

10 Final femenina / ESPN

DOMINGO 16/7

Fútbol

Liga argentina

14 Belgrano vs San Lorenzo / TNT SPORTS

16:30 Gimnasia LP vs Boca Juniors / ESPN PREMIUM

19 Lanús vs Banfield / TV PÚBLICA - ESPN - ESPN PREMIUM

21:30 Argentinos vs Colón / TNT SPORTS

21:30 Central Córdoba vs Independiente / ESPN PREMIUM

Torneo Nacional

13:30 All Boys vs Agropecuario / TYC SPORTS

Liga brasileña

16 San Pablo vs Santos / ESPN EXTRA

18:30 Internacional vs Palmeiras / ESPN 2

Copa Oro

21 Final / ESPN 2

Ciclismo

Tour de Francia

9 Etapa 15 / ESPN EXTRA

Golf

Genesis Scottish Open

10:30 Final / ESPN3

Automovilismo

Indycar - Toronto

14:30 carrera / ESPN 2

Tenis

Wimbledon

10 Final masculina / ESPN

LUNES 17/7

Fútbol

Liga argentina

18 Arsenal vs Instituto / ESPN PREMIUM

18 Tigre vs Barracas / TNT SPORTS

20:30 Newells vs Atlético Tucumán / TNT SPORTS

Torneo Nacional

21 Atlanta vs Deportivo Maipú / TYC SPORTS