Detuvieron al papá del futbolista Enzo Pérez por presunto abuso sexual de una menor La denuncia fue radicada por la madre de la presunta víctima, de 12 años. 31 de marzo 2026 · 14:54hs

Carlos Pérez, el papá del futbolista Enzo Pérez (figura de River Plate y actualmente en Argentinos Juniors), fue detenido en la provincia de Mendoza luego de ser acusado por presunto abuso sexual de una menor. La denuncia fue radicada por la madre de la presunta víctima, de 12 años.

Conforme a la información aportada, el supuesto abuso habría ocurrido el pasado sábado 28 de marzo en una vivienda de la ciudad de Maipú, pero la mujer, actual pareja del acusado, se anotició en las últimas horas cuando la menor, mientras caminaban, le confesó el ataque sufrido por parte de Carlos Francisco Pérez Herrera, de 68 años y padre del actual jugador del Club Argentinos Juniors.

El caso habría tenido lugar cuando los tres se encontraban en el domicilio. Desde el medio Los Andes indicaron que cuando la mujer se retiró del comedor para buscar un cargador, allí Pérez le habría querido dar un abrazo y un beso en la boca a la menor, quien se negó.

Fuentes del caso confirmaron que la detención ocurrió en la noche del lunes y la causa quedó en manos de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

Por el momento ni el futbolista, ni parte de su entorno, hablaron de manera pública sobre la fuerte acusación.