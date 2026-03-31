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A todo o nada por el Mundial: dónde ver los seis repechajes a la Copa del Mundo

En las próximas horas se definirán los últimos seis boletos a la fase de grupos. Italia quiere cortar la racha negativa, mientras que Bolivia busca el batacazo

31 de marzo 2026 · 12:09hs
A todo o nada por el Mundial: dónde ver los seis repechajes a la Copa del Mundo

A falta de 72 días para el inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá; este martes se definirán los últimos seis boletos a la máxima cita del fútbol, con seis partidos a todo o nada. Con estos encuentros, terminarán de conformarse los grupos y quedarán confirmadas las 48 selecciones participantes.

En total, doce equipos se jugarán su última oportunidad de sacar pasaje a la Copa del Mundo, entre las que se destacan Italia, que buscará cortar la racha tras quedar afuera de los últimos dos mundiales; y Bolivia, que en la madrugada del miércoles intentará dar el batacazo y regresar tras 32 años de ausencia.

A su vez, dentro de los cuatro partidos que tendrá la Uefa para entregar un boleto cada uno, buscarán la clasificación Bosnia y Herzegovina, Turquía, Kosovo, Polonia, Suecia, República Checa y Dinamarca. Por otro lado, el repechaje internacional enfrentará al conjunto sudamericano frente a Irak (AFC) y también tendrá el duelo entre República Democrática del Congo (CAF) ante Jamaica (Concacaf).

sorteo Mundial
Los repechajes de este martes entregarán los últimos seis lugares en el Mundial 2026.

Los repechajes de este martes entregarán los últimos seis lugares en el Mundial 2026.

>> Leer más: Un jugador de Zambia aseguró que la selección argentina "no corre mucho" y calentó la previa

El repechaje para el Mundial 2026 se define este martes: todos los partidos

Eliminatorias Uefa

15:45 - Bosnia y Herzegovina vs. Italia (ESPN/Disney+ Premium)

15:45 - Suecia vs. Polonia (ESPN/Disney+ Premium)

15:45 - Kosovo vs. Turquía (Disney+ Premium)

15:45 - República Checa vs. Dinamarca (Disney+ Premium)

Repechaje internacional

18:00 - RD Congo vs. Jamaica (DSports)

00:00 - Irak vs. Bolivia (DSports)

*Horarios de Argentina

A qué grupo irán los clasificados

Cada llave de repechaje a la Copa del Mundo ya tiene definido cuál será su destino en la fase de grupos, por lo que todos los equipos conocen quiénes serán sus rivales si logran la clasificación a la cita mundialista.

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Por eso, a continuación se mencionarán cómo se repartirán los cupos a los grupos del Mundial que todavía no están completos, así como los equipos que ya fueron sorteados para cada zona:

  • Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de República Checa vs. Dinamarca.
  • Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y el ganador de Bosnia y Herzegovina vs. Italia.
  • Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y el ganador de Kosovo vs. Turquía.
  • Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador de Suecia vs. Polonia.
  • Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y el ganador de Irak vs. Bolivia.
  • Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y el ganador de RD Congo vs. Jamaica.

Todos los grupos del Mundial 2026

fase de grupos Mundial 2026
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