A todo o nada por el Mundial: dónde ver los seis repechajes a la Copa del Mundo

POLICIALES
Revocan la prisión preventiva del fiscal de Vera suspendido por acusaciones de abuso sexual
Política
Emilio Rosatti va por la revancha: vuelve a intentar ser juez federal
Economía
La quiebra de Bioceres: el uruguayo que metió la cuchara y una traición clave
Ovación
Central y un árbitro que ya conoce para el debut en la Libertadores: Wilmar Roldán
Economía
La CGT logra suspender parte de la reforma laboral y abre un nuevo frente judicial
Ovación
Insólito: un árbitro estaba dirigiendo con una tobillera electrónica y lo fue a buscar la policía
LA CIUDAD
Denuncias de abuso infantil: qué dice la defensora de una psicóloga cuestionada
La Región
El gobierno armó un operativo interministerial en San Cristóbal para abordar la tragedia
La Región
Ataque en la escuela de San Cristóbal: Amsafé pidió "actuar con respeto y responsabilidad"
Información General
San Cristóbal y el recuerdo de la matanza de Carmen de Patagones, donde murieron tres alumnos
La Ciudad
Salta y Dorrego: estudian construir un edificio sobre inmueble histórico
La Ciudad
Bares del Parque España: siguen las demoras, pero descartan cambios y apuntan a abrir en junio
LA CIUDAD
Choque frontal: un hombre quedó atrapado y lo rescataron los bomberos
Policiales
Escándalo en un salón de fiestas de Rosario: una mujer fue hospitalizada y hubo dos detenidas
La Ciudad
Científica rosarina acusada en Brasil: virus, una startup y un laboratorio bajo sospecha
Ovación
Pachi Carrizo: "A mis compañeros les digo que vamos a jugar en la mejor cancha, con la mejor hinchada"
Policiales
Hallaron en Roldán el cuerpo del hombre que había desaparecido en San Lorenzo
La Región
Tornado en Bombal: confirmaron la muerte de una mujer y llegó asistencia tras el temporal
La Ciudad
Los rosarinos despidieron al bar Berlín con una multitudinaria fiesta en la calle
Policiales
En pleno juicio como jefe narco, Fran Riquelme sumó imputaciones por un crimen y un ataque brutal