A todo o nada por el Mundial: dónde ver los seis repechajes a la Copa del Mundo

En las próximas horas se definirán los últimos seis boletos a la fase de grupos. Italia quiere cortar la racha negativa, mientras que Bolivia busca el batacazo

A falta de 72 días para el inicio del Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá; este martes se definirán los últimos seis boletos a la máxima cita del fútbol, con seis partidos a todo o nada . Con estos encuentros, terminarán de conformarse los grupos y quedarán confirmadas las 48 selecciones participantes .

En total, doce equipos se jugarán su última oportunidad de sacar pasaje a la Copa del Mundo , entre las que se destacan Italia , que buscará cortar la racha tras quedar afuera de los últimos dos mundiales; y Bolivia , que en la madrugada del miércoles intentará dar el batacazo y regresar tras 32 años de ausencia.

A su vez, dentro de los cuatro partidos que tendrá la Uefa para entregar un boleto cada uno, buscarán la clasificación Bosnia y Herzegovina, Turquía, Kosovo, Polonia, Suecia, República Checa y Dinamarca . Por otro lado, el repechaje internacional enfrentará al conjunto sudamericano frente a Irak (AFC) y también tendrá el duelo entre República Democrática del Congo (CAF) ante Jamaica (Concacaf) .

Los repechajes de este martes entregarán los últimos seis lugares en el Mundial 2026.

El repechaje para el Mundial 2026 se define este martes: todos los partidos

Eliminatorias Uefa

15:45 - Bosnia y Herzegovina vs. Italia (ESPN/Disney+ Premium)

15:45 - Suecia vs. Polonia (ESPN/Disney+ Premium)

15:45 - Kosovo vs. Turquía (Disney+ Premium)

15:45 - República Checa vs. Dinamarca (Disney+ Premium)

Repechaje internacional

18:00 - RD Congo vs. Jamaica (DSports)

00:00 - Irak vs. Bolivia (DSports)

*Horarios de Argentina

A qué grupo irán los clasificados

Cada llave de repechaje a la Copa del Mundo ya tiene definido cuál será su destino en la fase de grupos, por lo que todos los equipos conocen quiénes serán sus rivales si logran la clasificación a la cita mundialista.

>> Leer más: Scaloni confirmó que Messi será titular ante Zambia y habló de la lista para el Mundial

Por eso, a continuación se mencionarán cómo se repartirán los cupos a los grupos del Mundial que todavía no están completos, así como los equipos que ya fueron sorteados para cada zona:

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador de República Checa vs. Dinamarca.

Grupo B: Canadá, Qatar, Suiza y el ganador de Bosnia y Herzegovina vs. Italia.

Grupo D: Estados Unidos, Paraguay, Australia y el ganador de Kosovo vs. Turquía.

Grupo F: Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador de Suecia vs. Polonia.

Grupo I: Francia, Senegal, Noruega y el ganador de Irak vs. Bolivia.

Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán y el ganador de RD Congo vs. Jamaica.

Todos los grupos del Mundial 2026