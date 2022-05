Días, horarios y canales: los detalles de la agenda deportiva de este fin de semana

El programa de actividades deportivas también tendrá un atractivo boxístico con el combate que sostendrán este sábado el mexicano Canelo Alvarez y el ruso Dmitry Bivol por el título mundial semipesado versión AMB.

Y el automovilismo concentrará la atención de sus seguidores en el nuevo gran premio de la Fórmula 1 que se correrá el domingo a las 18.30 en Miami.

La agenda deportiva completa del fin de semana es la siguiente:

SABADO 7/5

Fútbol

Liga argentina

16:30 Aldosivi vs Arsenal / TV PUBLICA

16:30 Independiente vs Huracán / ESPN Premium

16:30 Tigre vs Boca / TNT SPORTS

19 Rosario Central vs Estudiantes / TNT SPORTS

Primera Nacional

19:05 Belgrano vs Almirante Brown / TYC SPORTS

Primera B

14:10 Comunicaciones vs Ituzaingó / TYC SPORTS

Liga alemana

10:30 Furth vs Borussia Dortmund / ESPN3

Liga inglesa

11 Burnley vs Aston Villa / ESPN+

13:30 Brighton vs Manchester United / ESPN

15:30 Liverpool vs Tottenham / ESPN

Liga española

11 Athletic Bilbao vs Valencia / ESPN EXTRA

13:30 Celta de Vigo vs Alavés / ESPN2

Liga mexicana

22:00 Monterrey vs San Luis / FOX SPORTS 3

Automovilismo

Fórmula 1 - GP Miami

17 Clasificación / FOX SPORTS 2

Básquetbol

Liga española

15:45 Breogan vs Barcelona / FOX SPORTS 3

NBA

16:30 Milwaukee Bucks vs Boston Celtics / ESPN3

21:30 Golden State Warriors vs Memphis Grizzlies / ESPN3

Boxeo

21 Canelo Alvarez vs Dmitry Bivol / ESPN2

21 Yamil Peralta vs Ryan Rozicki / TYC SPORTS

Golf

Wells Fargo Championship

14 Tercera ronda / ESPN EXTRA

Rugby

Urba Top 13

14:30 Pucará vs Cuba / ESPN3

Tenis

ATP 1000 Madrid

11 Semifinal1 / ESPN2

16 Semifinal 2 / ESPN2

DOMINGO 8/5

Fútbol

Liga argentina

16 Argentinos vs Unión / TNT SPORTS

16 Defensa y Justicia vs Patronato / ESPN

16 Gimnasia vs Newell's / ESPN Premium

16 Talleres vs Sarmiento / TNT SPORTS

21 River vs Platense / ESPN Premium

Primera Nacional

16 Chaco For Ever vs Estudiantes RC / TYC SPORTS

18:40 Chacarita vs Ferro / TYC SPORTS

Liga italiana

7:30 Spezia vs Atalanta / ESPN

15:30 Hellas Verona vs Milan / ESPN2

Liga francesa

8 Metz vs Lyon / ESPN2

15:30 PSG vs Troyes / ESPN3

Liga Países Bajos

9:30 AZ Alkmaar vs Ajax / ESPN3

12 Feyenoord vs PSV / ESPN EXTRA

Liga inglesa

10 Arsenal vs Leeds United / ESPN

12:30 Manchester City vs Newcastle / ESPN

Liga alemana

10:30 Frankfurt vs Borussia M´Gladbach / ESPN2

Liga española

13:30 Espanyol vs Osasuna / ESPN3

16 Atlético Madrid vs Real Madrid / ESPN

Liga brasileña

19 Fortaleza vs San Pablo / ESPN2

Liga estadounidense

20:30 Austin FC vs LA Galaxy / ESPN EXTRA

Automovilismo

Fórmula 1 - GP Miami

18.30 Carrera / FOX SPORTS 2

Básquetbol

Liga española

13:15 Monbus Obradoiro vs Real Madrid / DEPORTV

Golf

Wells Fargo Championship

14 Ronda final / ESPN EXTRA

Tenis

ATP 1000 Roma

6 Primera ronda/ ESPN EXTRA

ATP 1000 Madrid

13:30 Final masculina / ESPN2

Béisbol

Liga estadounidense

20 Chicago Cubs vs LA Dodgers / ESPN3