Día, hinchas y localía, el clásico rosarino desató la polémica

Desde la provincia prefieren que Central y Newell's no se juegue el 20 de julio. Central quiere sólo público local y Newell's exigirá visitantes. Habló Tapia.

La Liga Profesional aún no arrancó, pero el clásico rosarino ya comenzó a jugarse. Y más allá de que tanto el DT de Central, Leandro Somoza, como el de Newell's, Javier Sanguinetti, ya anotaron ese partido de la fecha nueve del fixture con letras mayúsculas, la realidad es que hay otros actores muy importantes que se pronunciaron sobre el próximo derby rosarino. Desde Arroyito marcaron el territorio y avisaron que en las tribunas sólo habrá hinchas auriazules, mientras que desde el Parque indicaron que solicitarán que haya un espacio destinado a los simpatizantes rojinegros. Esta ya es la primera novela del derby. Pero además entrarán en juego las autoridades de seguridad de la provincia de Santa Fe para definir el día y el horario preciso en que podrá disputarse el clásico. Es que el miércoles 20 de julio, fecha original, justo es el Día del Amigo, que en Rosario se celebra de manera multitudinaria y tal vez no sería conveniente jugar tamaño partido en esta jornada. Entonces sería un día antes o uno después. Pero incluso se refirió al clásico rosarino el presidente de la AFA, Claudio Tapia, desde España donde está con la selección argentina, y aseguró que en el 2023 al menos alguno de los clásicos se jugará en el Coloso, ante el desbalance notorio de los últimos años en cuanto a localía a favor de Central (ver infografía). Así el duelo que paraliza a la ciudad ya se palpita, no sólo en Bella Vista y Arroyo Seco, sino también a nivel dirigencial y organizativo.