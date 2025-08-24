La Capital | Ovación | Malcorra

La broma de Nacho sobre el gol: "No fue a lo Malcorra, le pegó a lo Fideo Di María, ja"

El 10 canalla fue determinante en otros tantos clásicos con envíos de pelota detenida, pero esta vez le tocó a Angelito. "Se tenía mucha fe", dijo Malcorra

Elbio Evangeliste

Elbio Evangeliste

24 de agosto 2025 · 11:52hs
Ignacio Malcorra domina con la zurda. Esta vez a Nacho le tocó arrancar desde más atrás.

Virginia Benedetto / La Capital

Ignacio Malcorra domina con la zurda. Esta vez a Nacho le tocó arrancar desde más atrás.

Si hay algo que a Central se le hizo costumbre en los clásicos es ganar, pero también utilizando una misma receta: la del tiro libre. Ignacio Malcorra sabe muy bien de qué se trata la cosa porque lo vivió en carne propia, aunque esta vez le tocó a Ángel Di María.

Uno de los clásicos que los hinchas más recuerdan es el del gol de tiro libre de Malcorra, en el Gigante, pero después de ese hubo otros triunfos en los que Nacho fue partícipe necesario, con envíos de pelota parada, como aquel del gol de Facundo Mallo, también en Arroyito.

"Fideo se tenía mucha fe. Estaba lejos y con el Pela (Quintana) solo hicimos lo nuestro, que era tapar un poco la visión del arquero", tiró Malcorra intentando explicar la jugada del gol del triunfo. Y tras la pregunta sobre si Angelito le había pegado a lo Malcorra, Nacho respondió: "No, a lo Fideo Di María le pegó, ja".

La felicidad de Nacho Malcorra

"Es una alegría enorme ganar otro clásico. Desde que llegué al club siempre me tocó ganar, pero estoy feliz por el grupo, porque se merecía ganar acá de local y también contento por Fideo, por el golazo que hizo", esgrimió Malcorra después de lo que fue un largo festejo en el vestuario canalla.

Lo que logró Central con este triunfo fue la quinta victoria consecutiva en los clásicos, algo que nunca se había dado en la historia. "Me enteré después del partido que es la primera vez en la historia que le ganamos cinco veces seguidas y son cosas lindas. Lo importante es que seguimos haciendo historia en este lindo club", dijo.

Para Malcorra fue un partido especial desde lo futbolístico, porque le tocó cumplir una función a la que no está muy acostumbrado, que es jugar como doble 5, arrancando desde más atrás para que la pelota pudiera salir limpia desde el fondo.

El plan de Central para el clásico

"Sabíamos que Newell’s se iba a meter atrás, que teníamos que agarrar la pelota y meter esos pases filtrados, y creo que todo salió muy bien porque desde que arrancó el partido hasta que terminó fuimos superiores, los únicos que buscamos. De tanto buscar llegó el golazo de Fideo", apuntó Nacho.

Y agregó: El partido salió tal cual lo pensamos. Sabíamos que ellos se iban a meter atrás, que le iba a pegar para arriba o iban a buscar con alguna pelota parada y que nosotros teníamos que estar atentos a cuando Cocoliso González pudiera bajarla, pero salió todo bien. Lo que hicimos nosotros fue jugar siempre para adelante, por ahajo, como nos había pedido Ariel y por eso fuimos superiores".

