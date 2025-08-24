El zurdazo de Di María: la secuencia del gol que quedará guardado en la memoria La sutileza de Angelito, el vuelo estéril de Espínola, el festejo loco de Fideo y el reconocimiento del Gigante. Imágenes en las que La Capital hizo foco Por Elbio Evangeliste 24 de agosto 2025 · 19:02hs

Virginia Benedetto / La Capital El disparo de la cámara de la reportera gráfica de Ovación fue tan preciso como el de Angelito Di María.

En otro clásico que se rompió por intermedio de un tiro libre, el encargado de patear el tablero fue nada menos que Ángel Di María. Y lo que hizo Fideo fue sencillamente descomunal, porque al convencimiento de que podía dañar al rival, a ese zurdazo le agregó la cuota máxima de justeza. Por eso el balón viajó directo al ángulo superior izquierdo del paraguayo Juan Espínola.

La tecnología marcó que el remate fue desde 29,3 metros, lo que le impregnó un tinte épico. Quienes lo presenciaron en el Gigante y quienes lo hicieron por televisión apreciaron lo que fue una trayectoria perfecta del balón, que mostró peligro desde el mismo momento en que la zurda de Di María impactó.

Tras la corrida amenazante de Emanuel Coronel, la falta táctica del uruguayo Martín Fernández y la sanción de Darío Herrera, la pelota quedó frente al área, a una distancia importante, lo que no fue impedimento para que Angelito Di María asumiera el riesgo de darle directamente al arco.

El impacto con una zurda prodigiosa, el vuelo estéril de Espínola, el festejo loco de Fideo y el reconocimiento del Gigante entero hacia el campeón del mundo. Una secuencia perfectamente captada por los reporteros gráficos de La Capital. Un gol para la historia. Las imágenes de una especial para Di María Golnuevo Remate letal. Di María ya impactó de de zurda y desde ese disparo nació el grito canalla para un triunfo histórico. Sebastián Suárez Meccia / La Capital Gol2LV Desde el otro arco se aprecia el vuelo del paraguayo Espínola, que resultó estéril. Leonardo Vincenti / La Capital Gol3SSM Di María y el resto. Fideo arranca la carrera loca hacia el festejo, con todos sus compañeros detrás suyo. Sebastián Suárez Meccia / La Capital Gol4LV Di María solo. Tras el gol, el Gigante completo estalló en un mismo grito: "Fideeeeo, Fideeeeo". Leonardo Vincenti / La Capital