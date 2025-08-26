Cámaras del biodiesel alertan que llevan 14 meses vendiendo a pérdida y reclaman actualización de precios

Entidades del sector advirtieron que el atraso tarifario sólo afecta a los productores de biodiesel. Aseguran que un ajuste no tendría impacto inflacionario significativo.

La industria del biocombustibles busca que el precio del biodiesel se fije de acuerdo a la res. 963/23.

La Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), junto a la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb) y la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba) se reunieron con Daniel González, secretario Coordinador de Energía y Minería de la Nación, y con Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos y Gaseosos, para reclamar una vez más por el precio del biodiesel .

Mediante un comunicado de prensa las entidades explicaron que las autoridades nacionales reconocieron durante el encuentro que “la Secretaría de Energía fijó los precios de comercialización del biodiesel por debajo de los costos de producción durante 14 meses consecutivos con el argumento de mantener los precios en surtidor”.

Las cámaras de manera contundente y con los estudios económicos y estadísticos correspondientes demostramos que, del universo de participantes en el sector de combustibles líquidos - petroleras, proveedores de insumos (metanol y aceites), productores de bioetanol y el mismo gobierno nacional (que aumentó impuestos)- sólo el sector productor de biodiesel está operando a pérdida desde el mes de julio 2024.

La actualización del precio

Asimismo, las cámaras explicaron que el impacto en surtidor de un aumento en el biodiesel de acuerdo a la res. 963/23, que permitiría a las plantas operar sin pérdida, sería de sólo $12 por litro. “Infimo a nuestro criterio, tratándose de un ajuste de precio relativo y no teniendo por ende, por su magnitud y carácter, un efecto inflacionario”, apuntaron las entidades en un comunicado.

En tanto, las cámaras indicaron que el Secretario Coordinador prometió evaluar nuevamente la problemática del sector con el ministro de Economía, Luis Caputo, a fin de analizar soluciones posibles paraevitar profundizar la crisis del biodiesel.