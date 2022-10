Di María: "Que diga que me quiero retirar en Central no significa que quiero ir hoy" El rosarino desmintió que quiera dejar Juventus. "No sé quién ha inventado que me voy en enero. Estoy muy feliz en este gran club, muy feliz en la ciudad y daré lo mejor por este equipo" 27 de octubre 2022 · 16:40hs

Ángel Di María desmintió que se quiera ir ahora de Juventus para venir a jugar a Central.

Ángel Di María se vio en la obligación a desmentir que dejaría Juventus en enero próximo, y si bien admitió que su deseo es retirarse en Central, aclaró que eso no será en lo mediato. "No sé quién ha inventado que me voy en enero. Las declaraciones mías que han visto donde digo que me voy a retirar en Central son recientes, pero son declaraciones que hago desde el día que me vine por primera vez a jugar aquí a Europa en el año 2007", aseveró el rosarino en El juego sagrado, ciclo que consiste en una serie de notas realizadas por Conmebol con estrellas sudamericanas.

"Que yo diga que me quiero retirar en Central no significa que me quiero ir hoy, tampoco me voy a ir en enero, por favor dejen de inventar, estoy muy feliz en este gran club que es Juventus, muy feliz en la ciudad y cuando vuelva a estar bien físicamente daré al equipo lo mejor de mí como lo hice siempre que me ha tocado jugar", dijo Di María, quien se recupera de una lesión muscular.

Uno de los referentes del seleccionado argentino también sostuvo: "Amo jugar al futbol, no me gusta ver los partidos en mi casa, me gusta jugarlos. Por lo tanto, pido por favor que no crean todo lo que leen porque eso no ayuda, solo ensucia mi nombre y el nombre del club". Di María llegó a Juventus en julio de este año tras quedar libre de PSG. Hace dos semanas, Fideo sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho en el partido ante Maccabi Haifa por Champions League. Si bien todavía no se reincorporó al plantel, llegará sin problemas al Mundial que comienza en noviembre. Con respecto al Mundial, Di María, quien fue el primer invitado en el ciclo El juego sagrado, reflexionó: "La ilusión es la de siempre, la de todos los argentinos". Embed "Es un Mundial diferente y la ilusión es la de siempre, la de todos los argentinos de intentar pelear por ganar el Mundial. Estamos en un buen momento, llegamos de ganar Copa América y la final con Italia. Es un grupo bien armado y fuerte, con un cuerpo técnico que le da mucho a los jugadores. Tenemos las armas para poder pelear cada partido", indicó Di María. Luego señaló: "El cambio de entrenador le dio tranquilidad a los argentinos y a los jugadores. Algunos tomamos la decisión de seguir intentándolo y el DT intentó incorporar a jóvenes y grandes. Se empezó a ver, la gente se dio cuenta de que había un nuevo grupo, nuevas ambiciones". Por otro lado, contó la incidencia de su familia en su vida deportiva. "Se me pasó varias veces dejar la selección, pero tenía a mi mujer que quería que siga intentando. Mis viejos me decían que ya estaba, que deje de sufrir. Pero es difícil decirle que no, cada vez que estás con la camiseta es un momento único", manifestó. En este sentido, el rosarino se refirió a su esposa, Jorgelina, y a sus hijas: "Siempre la tuve apoyándome a Jorgelina y más en los malos momentos. Es fundamental tener ese pilar, hace todo por mis hijas y está atenta a mis cosas. Intento hacer lo mejor posible por mis hijas, darles la mejor educación, enseñarles que luchen por sus cosas. Intento ser lo que fueron mis viejos conmigo". Di María afirmó que hay una puerta abierta para volver a Central: "Siempre tuve en la cabeza volver a Central, pero voy viendo año a año. En el club no están las cosas tan fáciles. Jugué solamente 36 partidos y me gustaría poder disfrutar, aunque sea un año del fútbol argentino y de Central".