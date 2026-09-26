Jockey Club es finalista del Torneo del Interior, luego de vencer a un durísimo Duendes

En una semifinal muy disputada, ganó en las Cuatro Hectáreas y definirá en Córdoba el título ante Tala

Un partido chivo en las Cuatro Hectáreas, con triunfo de Jockey Club sobre Duendes. Ahora, a la final del Torneo del Interior.

Jockey Club está en la final del Torneo del Interior , gracias a su trabajada victoria 23 a 19 sobre el duro Duendes en las Cuatro Hectáreas. El sábado 3 de octubre disputará el partido decisivo ante Tala, que se lo dio vuelta en el final a Jockey de Córdoba 27 a 26 y definirá de local.

Se sabía que no se darían tregua los dos rivales que se conocen mucho y así fue. Apenas dos penales habían puesto arriba a Jockey 6 a 0 cuando se llegó a la media hora de juego.

Claro que inmediatamente Emiliano Boffelli apoyó el primer try de la tarde, sin conversión, y Duendes se le puso a tiro 6 a 5. Antes del descanso, el que marcó de penal fue el Fantasma para ganar el primer tiempo 8 a 6.

Un nuevo penal al inicio del complemento puso a Jockey arriba 9 a 8. Así de peleado era el partido, pero fue el momento de Jockey, que apoyó su try y estiró la ventaja a 16 a 8.

Duendes no se rindió y con dos penales se le puso a tiro con algo más de cinco minutos por jugar: 16 a 14. Pero cuando más intentaba, Jockey corrió para apoyar un nuevo try sobre la chicharra. El descuento último del Fantasma no alcanzó y el bicampeón del Regional del Litoral se llevó la semi 23 a 19.