Di María es el único dueño que escribirá su propio destino

La esposa de Fideo, Jorgelina Cardoso, dio nuevas señales de esperanza en torno a la vuelta a Arroyito. "Seguís adelante con el sueño de volver a Central, ¡si! De volver a Central cuando vos quieras, no cuando te lo impongan", publicó en Instagram

Se erigió, en torno al sacrificio y a nunca claudicar, en uno de los apellidos ilustres de la historia grande nacional. Ángel Di María tiene las puertas abiertas de su Central cuando decida volver de Europa. El regreso a casa lo escribirá el propio Fideo con la tinta auriazul que recorre sus venas. Si bien hubo algunas críticas por mostrarse recientemente en rodeo ajeno, lo notable es que el Coloso le mostró respeto absoluto y lo ovacionó en medio del homenaje a Maxi Rodríguez. Sin embargo, el dato a resaltar es lo que surgió de su círculo íntimo. Ese mismo que conoce como nadie lo que realmente sucede en el corazón y la mente de Angelito. En esta oportunidad, quien dio señales esperanzadoras de que el flaquito surgido de El Torito se vista de canalla en un futuro fue nada menos que su esposa, Jorgelina Cardoso . La misma mujer dejó sentado su fiel sentimiento. “Estoy muy orgullosa de vos mi amor. De que nunca te rendiste a pesar de los insultos que recibías en la selección. Pero mucho más orgullosa estoy de que seguís adelante con el sueño de volver a Central, si! De volver a Central cuando vos quieras, no cuando te lo impongan y te lo ordene más de un pavote ’valiente’ detrás de un teléfono” , escribió su mujer en Instagram tras haber visto algunos comentarios y opiniones que fustigaban al crack. Pese a todo, la realidad marca que el campeón del Mundo en Qatar 2022 es dueño de su propio destino y decidirá él cuándo será momento de pegarse la vuelta al pago que lo lanzó al profesionalismo.

Para algunos se trata de un nuevo capítulo de la novela “¿Cuándo vuelve Di María a Central?”. Para otros es la excusa perfecta para formular un reclamo. Quizás egoísta y hasta ajeno. La realidad marca que Fideo decidió seguir una temporada más en el exterior. Eso postergó el anhelo del pueblo canalla de verlo en el Gigante a la brevedad. No obstante, eso no representa que no vaya a cumplir con su palabra de que volverá a Arroyito.