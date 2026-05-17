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El mensaje de Jorgelina Cardoso tras los silbidos del público de River contra Di María: "Manada de almas pobres"

Luego de la victoria del Millonario por 1-0, la esposa de Fideo realizó un posteo en sus redes sociales para apoyar al capitán de Central

17 de mayo 2026 · 14:44hs
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El mensaje de Jorgelina Cardoso tras los silbidos del público de River contra Di María: Manada de almas pobres

Leo Vincenti / La Capital

Central quedó eliminado en la semifinales del Torneo Apertura tras caer por 1-0 contra River con gol de penal de Facundo Colidio. En un Estadio Monumental que tuvo clima de final, Angel Di María, figura y capitán del Canalla,, fue uno de los silbados en la noche de este sábado. Luego del encuentro, Jorgelina Cardoso, esposa del campeón del mundo con la selección argentina, realizó un posteo en sus redes para respaldar a Fideo.

“Solo saber que no tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan me da felicidad y tranquilidad de saber que estamos del lado correcto, con humildad, viviendo felices en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra vida...”, escribió Cardoso en su cuenta de Instagram.

A través de una historia que se borra en 24 horas, completó: “Qué orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. Gracias por ser tan distinto a esa manada de almas pobres. Te amo, Ángel Di María”. Momentos después del mensaje de Cardoso, el propio Di María respondió desde sus redes con una declaración en la que agradeció el apoyo recibido: “Gracias por estar siempre. Gracias por bancarme en todo. Juntos por más sueños”.

angel

El encuentro disputado en el Monumental se definió con un gol de penal de Facundo Colidio que dio el pase a la final a River. Di María, quien fue silbado por la hinchada local, minimizó la reacción del público y sostuvo en entrevista con ESPN que se trató del “folklore del fútbol”, mencionando también las veces que fue ovacionado en ese estadio como integrante de la selección.

“Es folklore del fútbol, es así. En esta cancha fui ovacionado un montón de veces y en mi memoria va a estar eso, no van a estar estas cosas. Hoy estoy vistiendo esta camiseta, no tengo la de la Selección, así que es fútbol”, dijo el capitán de Central.

En diálogo con TNT Sports, Di María extendió sus comentarios acerca del partido de su equipo: “Hicimos un muy buen partido. Nos ganaron con un gol de penal. Sabíamos que estas cosas podrían pasar acá, no por algo hablaron antes. Estás jugando de visitante, ellos te presionan y vienen. Cuesta un poco más. Hicimos un buen partido, no se nos dio. Hay que seguir para adelante”.

Respecto de la polémica de los arbitrajes, agitada por dirigentes de Racing y River y potenciada por medios porteños, el rosarino evitó entrar en la discusión: “Estoy tranquilo. Es fútbol, estas cosas pasaban antes, pero no se hablaban. Ahora sí se habla. Creo que el fútbol es así, hay que seguir pensando en lo que viene. Felicitarlos, ojalá que les vaya muy bien”.

Y remató: “Estoy muy contento, orgulloso de mi equipo, orgulloso de Central. Creo que hicimos un campeonato muy bueno. A veces toca perder, hoy tocó perder y nada, hay que seguir mirando hacia adelante. Tenemos la Copa Libertadores también y necesitamos terminar primeros, así que vamos a enfocarnos en eso”.

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