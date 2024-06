Di María a Central, por sí o por no: ¿cuándo podría confirmarlo el jugador?

Posiblemente nadie lo afirme con todas las letras, pero en Central había cierta expectativa de que el anuncio, sea positivo o no, se diera antes del inicio de la Copa América , pero finalmente no ocurrió.

El no a Benfica que ilusionó a Central

Por allí tiene poco que ver porque su no continuidad en el club portugués ya es un hecho, pero cabe la posibilidad de que no quiera atravesar ninguna barrera legal, amén de que sea un hecho su negativa frente al ofrecimiento de renovar su contrato. Justamente fue esa confirmación de que no seguirá en Benfica lo que echó los cimientos más importantes en la ilusión de los hinchas canallas. Es más, hasta aquí tampoco se conoció el interés ni ninguna charla formal con algún otro club que no sea Central. Entonces, ese 30 de junio o 1º de julio podría ser “el” día para conocer el final de esta historia que tiene al mundo canalla de manera expectante.

Ahora, si eso no ocurre, sin dudas habrá que esperar hasta el final de la Copa América o al menos hasta el momento en que el equipo albiceleste quede eliminado. Por el potencial con el que cuenta la selección de Scaloni se estima que Argentina llegará hasta las instancias finales.

POsteo.JPG El posteo de Di María, después de que Central hiciera el suyo. Todos lo tomaron como una buena señal.

En tren de imaginación y haciendo volar la misma, si Argentina juega la final de la Copa América, Di María estará con la mente puesta en ese partido decisivo que se jugará el domingo 14 de julio. ¿Qué pasará dos días después? Central recibirá a Internacional de Porto Alegre en el partido de ida por los play-offs clasificatorios para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Es decir, serían escasas las posibilidades, si es que Fideo decide volver, que esté presente en ese encuentro. Salvo que, independientemente del resultado, vuele de inmediato para sumarse al equipo de Russo.

Todo se enmarca en un contexto de especulación pura y dura, pero lejos de cualquier análisis fino lo que hay hoy en Central es una expectativa enorme, que viene desde hace tiempo y que se potenció con los últimos días, luego de un posteo que hizo Central con la imagen de Di María (después del triunfo 1-0 en el amistoso ante Ecuador, con gol de Fideo) y que el propio Angelito agradeció y publicó en sus redes sociales.

Las sensaciones es que Di María volverá a Central, al menos por seis meses, pero no queda otra que esperar que el futbolista (o Central) lo confirme. ¿Cuándo lo hará? Esa es la cuestión.