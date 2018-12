Descartan la vuelta de Pablo Pérez

"No hay ninguna posibilidad para que regrese a Newell's". La sentencia fue firme de una alta voz consultada por Ovación y que echó por tierra la posibilidad del retorno de Pablo Pérez a la entidad del Parque. Y tiene mucha lógica porque hoy es uno de los jugadores más cotizados del fútbol argentino, luce la camiseta de Boca y es el capitán, condimentos que hacen que su contrato esté muy lejos de las posibilidades de los rojinegros. Es cierto que el retorno de Maximiliano Rodríguez alimentó las esperanzas para que otros lo imiten, pero en el caso de la Fiera lo hace con el fin de cumplir el sueño de retirarse con la rojinegra. Y en el caso de Pérez está en actividad, con un largo recorrido y ofertas no le faltarán si es que el xeneize decide negociarlo.

En el Parque le avisaron a este medio, los que están al tanto de los números económicos, que "el alto contrato que tiene es una traba importante para el inicio de cualquier tratativa porque la entidad no está en condiciones de acercarse a lo que gana". Y hasta bajaron cualquier chance de que pueda volver a ponerse la camiseta leprosa, al menos en este momento.

Pérez tiene 33 años y luce una de las casacas más importantes del país. Es un futbolista cotizado que si se confirma que Gustavo Alfaro, DT xeneize, prescindirá de sus servicios no serán pocos los clubes que tratarán de seducirlo. Y Newell's corría en desventaja en la carrera económica. Las posibilidades sólo podían surgir de la voluntad del jugador, aunque a la hora del salario la dirigencia leprosa no iba a poder afrontarlo ni tampoco conseguir la aprobación del juez Fabián Bellizia y el órgano fiduciario.

La vuelta de Maxi se dio por iniciativa propia del jugador y sabiendo que "el contrato no será como el que tuvo tiempo atrás", según confiaron los que manejan el dinero leproso. Era el sueño que quería cumplir de regresar para retirarse y así lo decidió más allá de las diferencias que tiene con algunos directivos, sobre todo el presidente Eduardo Bermúdez. En el caso puntual de Pablo Pérez es diferente porque aún tiene recorrido y Ñuls no está en condiciones de seducirlo económicamente. Más aún porque el volante recibió algunos sondeos de clubes importantes de Brasil ya que todo indicaría que cambiaría de aire después de un largo tiempo en la ribera.

Algo, o mucho, tuvo que ver lo que disparó Maxi en la conferencia de prensa del viernes cuando se lo consultó sobre la chance de que regresen otros ex leprosos, entre ellos PP8. "Si no vuelven ahora seguirán siendo ídolos o referentes de Newell's. Y si no lo hacen, no los matemos. Los tenemos que cuidar. Son jugadores que salieron de acá y le dieron muchísimo al club. Hay que mimarlos de otra manera". Una frase que pintaba la situación y, seguramente, tenía conocimiento de que su amigo no puede retornar al Parque en este momento.

Dentro de la realidad del fútbol, Pérez es inalcanzable desde el punto de vista contractual. "En Boca es uno de los tres futbolistas mejores pagos", según le contaron a este medio allegados a la entidad xeneize. Un dato más que indicaba la imposibilidad de su vuelta. Hasta que una voz de suma importancia dejó de lado las especulaciones reafirmando: "No hay chances".