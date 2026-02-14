La Capital | Ovación | Central Córdoba

Central Córdoba: dos años en el cargo y van por el sueño de que el tercero les dé el ascenso

Charla a fondo con la dupla técnica charrúa de Daniel Teglia y Diego Acoglanis. “Estamos orgullosos y con mucha responsabilidad en Central Córdoba”, dijeron

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

14 de febrero 2026 · 06:10hs
Central Córdoba. Diego Acoglanis y Daniel Teglia van por el tercer año en Tablada y sueñan con llevarlo a la B

Central Córdoba. Diego Acoglanis y Daniel Teglia van por el tercer año en Tablada y sueñan con llevarlo a la B, algo que estuvieron a punto de conseguir en 2025. Una entrevista a fondo con los técnicos charrúas.
Central Córdoba. Daniel Teglia y Diego Acoglanis

Central Córdoba. Daniel Teglia y Diego Acoglanis, en la producción del Diario La Capital.   

El domingo 22 de febrero comienza la gran ilusión de Central Córdoba en la Primera C en busca del ascenso a la B. El Matador, con un plantel renovado y con la figura de Nery Domínguez, visitará a Muñiz en la cancha de Atlas.

Los charrúas tienen todo listo para afrontar un duro y complicado certamen en la cuarta categoría de AFA. Con la idea de superar la gran campaña de 2025, la dupla técnica integrada por Daniel Teglia y Diego Acoglanis, tuvieron un mano a mano con Ovación a ocho días del debut.

Central Córdoba y la dupla técnica

“En abril vamos a cumplir dos años en este cargo, que nos hace sentir orgullosos pero con mucha responsabilidad. Empezamos con una gran expectativa, tuvimos un buen arranque, dos años atrás no pudimos modificar mucho porque el equipo y los jugadores ya estaba diseñados, aunque algunos refuerzos que vinieron a mitad de año, entre ellos Facundo Marín, tuvieron un 2025 brillante. Llegamos de estar de mitad de tabla para abajo a pelear el torneo y nos clasificamos a la Copa Argentina”, dijo Teglia.

teglia y Acoglanis2
En el Gabino Sosa. Daniel Teglia y Diego Acoglanis, los integrantes de la dupla técnica de Central Córdoba.

En el Gabino Sosa. Daniel Teglia y Diego Acoglanis, los integrantes de la dupla técnica de Central Córdoba.

Por su parte, Acoglanis acotó. “Como dijo Daniel, todos se acuerdan del 2025, pero tuvimos que trabajar al igual que el plantel para hacer un final de torneo en el 2024 muy bueno. Cuando llegamos estábamos 19 puntos atrás del puntero, metimos una racha de resultados muy importante, nos pudimos meter arriba y después obviamente que cada partido era una final, teníamos poco margen de error para poder llegar al objetivo. Pero estuvimos ahí. El traspié con Central Ballester nos alejó de la posibilidad de ser campeones, pero fue un torneo y un inicio de proyecto muy interesante para Córdoba. Obviamente el 2025 nos dejó la vara muy alta, pero lo que se hizo en el 2024 no es para despreciar. Ese campeonato nos dio la posibilidad de jugar Copa Argentina, que hacía mucho tiempo que el club no lo jugaba. Logramos jugar también la Copa Santa Fe y fuimos animadores de la Primera C. Lo importante es que logramos proyectar a muchos jugadores al profesionalismo (primera división, Nacional B)”, sostuvo.

Leer más: Los partidos de la Rosarina se jugarán los sábados con primera después de 35 años

¿Cómo fue el armado del plantel del 2025?

El club, con presupuesto limitado, prioriza la creatividad para nutrirse de jugadores con capacidad y deseo de iniciar su carrera, armamos un plantel con su propia personalidad. Lo pudimos retocar en algunos puestos, diseñamos un Córdoba con todos los jugadores que habíamos visto el año anterior. Se armó un plantel muy competitivo. Logró conseguir rachas en la Primera C y en las dos Copas que disputamos. (Teglia)

Fue un gran año el 2025, no nos alcanzó ese recambio, no teníamos en calidad la cantidad de jugadores que hacía falta y se notó mucho. Pero el plantel pese a todo salió a jugar y dar todo por la camiseta. Tuvimos el apoyo de la gente nos siguió en cada partido y generamos una gran expectativa, sobre todo en la Copa Argentina, al ganarles bien a un equipo de primera como Sarmiento, pelear de igual a igual con Gimnasia y Esgrima de la Plata. La bronca fue perder sobre la hora injustamente, contra el que después fue campeón, Independiente Rivadavia. A pesar de que nos dejó el gusto amargo del último partido ante Deportivo Español, la campaña del 2025 fue muy buena y nos permitió seguir otra temporada. (Acoglanis)

Técnicos y periodistas
Central Córdoba. Daniel Teglia y Diego Acoglanis, en la producción del Diario La Capital.

Central Córdoba. Daniel Teglia y Diego Acoglanis, en la producción del Diario La Capital.

Leer más: Central: qué piensa Jorge Almirón respecto a rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

¿El equipo hizo volver a la gente al Gabino?

el equipo le devolvió la confianza al pueblo charrúa para que lo acompañe en cada partido. Hizo que a veces a los clubes les cuesta, que la gente haya vuelto a la cancha, y eso es importante. Nosotros somos gente del club, lo conocemos, sabemos que durante mucho tiempo Córdoba transitó por una situación muy difícil en lo deportivo y todavía está en una categoría que no le pertenece. Fue así que arrancamos con lo más importante, con un proyecto que tenga una consistencia importante. Después fuimos sumando jugadores que eran lo más apto para lo que uno pretendía.(Teglia)

El andar del equipo con el correr de los partidos fue de menor a mayor, se fue haciendo más fuerte y la gente empezó a seguir en gran número. El hincha se sintió identificado, se encontró otra vez con un equipo competitivo, que es lo que había perdido en algún momento. Central Córdoba debe ser protagonista en todos los torneos. No es fácil competir todos los años, más allá de que no pudimos lograr el ascenso seguimos compitiendo a buen nivel y eso nos deja la tranquilidad que estamos haciendo las cosas bien, aunque falte por mejorar muchas cosas. Vamos por el camino correcto, trabajar durante tanto tiempo en un club no es fácil en Argentina. (Acoglanis)

Leer más: Rosario Central vs. Barracas Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Embed - Daniel Teglia y Diego Acoglanis, la dupla técnica de Central Cordoba

¿Cómo ven a la nueva comisión con Omar Vicente a la cabeza?

Es una nueva comisión directiva, joven y organizada, que brinda tranquilidad y trabaja en la gestión de sponsors y presupuesto, manteniendo al día con los sueldos y la seriedad institucional. (Teglia)

Es una dirigencia nueva, con un grupo de gente que estuvo apoyando siempre, gente joven que gestiona de manera distinta. Hay muchos proyectos que no tienen que ver con lo futbolístico para que el club se siga expandiendo y la gente lo ve día a día. Los jugadores y el cuerpo técnico estamos al día con los sueldos, tienen mucha seriedad y credibilidad y es muy importantes porque se trabaja con mucha tranquilidad. (Acoglanis).

Se viene un nuevo torneo y llegó Nery Domínguez. ¿Cuál es la expectativa?

La credibilidad de la dirigencia hizo que Córdoba se arme con jugadores importantes como Nery Domínguez, los regresos del Pato Sánchez y Matías Giroldi, y futbolistas de jerarquía que vienen de equipos de la B Nacional y de las ligas del interior. El caso de Nery Dominguez es muy especial, el jugador renunció a las mejores ofertas económicas para sumarse al proyecto de desarrollo profesional en Córdoba y eso nos puso muy felices. (Teglia)

A pesar que se alejaron 16 jugadores, la dirigencia abrochó 13 refuerzos para disputar la Primera C. Se sumó a Nery Domínguez, volvieron Sánchez y Giroldi. En este mercado de pases en la Primera C, Nery fue la frutilla del postre y vestirá la camiseta de Córdoba. Paulo Killer jugará otra temporada. El defensor es importante para el plantel por su trayectoria. El Monito Joaquín Messi también, quien creció partido tras partido. Y los que llegaron le darán jerarquía y experiencia al plantel. (Acoglanis).

Leer más: En Newell's la dupla arma el equipo adentro y la dirigencia afuera

¿A qué apunta Córdoba?

El equipo está bien preparado para el inicio del campeonato y el objetivo es pelear por el ascenso. Queremos ser protagonistas y llegar muy lejos al fin del torneo. Ojalá sea con el pasaje a la Primera B. (Teglia).

El club con el correr del tiempo mejorará y vamos a llegar al objetivo. Tarde o temprano lo vamos a lograr, porque estamos en camino de eso y creo que están las condiciones dadas para que Córdoba puede dar ese salto de categoría y es lo que estamos buscando todos los charrúas. (Acoglanis).

