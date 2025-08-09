La Capital | Ovación | Juan Román Riquelme

¿De qué se ríe?: el gesto de Juan Román Riquelme que enfurece a los hinchas de Boca tras el empate con Racing

El xeneize empató 1 a 1 con Racing en la Bombonera y las cámaras registraron una actitud del presidente que no gustó a los simpatizantes

9 de agosto 2025 · 19:41hs
Juan Román Riquelme se mostró sonriente y festejando el empate de Boca con Racing. 

Juan Román Riquelme se mostró sonriente y festejando el empate de Boca con Racing. 

Boca empató con Racing en su estadio, estiró su increíble racha sin conocer la victoria y profundizó el descontento de sus hinchas con el equipo y con el presidente, Juan Román Riquelme. Nada le sale bien al equipo de Miguel Russo y la Bombonera cada vez disimula menos su fastidio.

Racing se puso en ventaja con un gol de Santiago Solari y Boca llegó al empate con un cabezazo de Milton Giménez luego de un centro preciso de Leandro Paredes.

Sin embargo, el equipo no jugó bien, repitió errores, ratificó que le falta fútbol y no tuvo poder de fuego. Y lo peor es que no ganó, con lo cual estiró a 12 la racha sin conocer la victoria. La peor de su historia, además.

En las últimas semanas, luego de la acumulación de frustraciones (Boca quedó afuera de la Copa Libertadores, del torneo Apertura y de la Copa Argentina, y apenas empató con un equipo amateur en el Mundial de Clubes, los hinchas xeneizes comenzaron poco a poco a apuntarle a Juan Román Riquelme por la pobrísima actualidad del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TendenciasDepor/status/1954303422716686401&partner=&hide_thread=false

Juan Román Riquelme, en el centro de las críticas

Hasta ahora el presidente había quedado bastante al margen de las críticas, pero a medida que los fracasos se suceden los boquenses apuntan cada vez más contra él. Y este sábado, después del empate ante Racing de local, ocurrió algo que posiblemente profundice ese descontento.

Es que, después del partido, se lo vio a Riquelme en su palco de la Bombonera, sonriente y aparentemente festejando la igualdad ante el equipo de Gustavo Costas.

La imagen comenzó a viralizarse rápidamente en las redes sociales, donde los hinchas de Boca se preguntan qué festeja Riquelme en medio de la fenomenal crisis futbolística por la que atraviesa el club.

La imagen aparentemente no es del final del partido sino del momento en el que Giménez estampó el 1 a 1 tras un centro preciso y precioso de Paredes. Más allá del momento en el que las cámaras lo registraron, el enojo de los xeneizes con Riquelme parece cada vez más indisimulable.

