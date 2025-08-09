La Capital | Ovación | Mirco Cuello

La emoción del boxeador Mirco Cuello por el título mundial de los plumas: "Di un gran paso en mi carrera"

El púgil habló por primera vez desde su gran victoria ante el mexicano Sergio Ríos y su consagración entre los pesos pluma

9 de agosto 2025 · 16:38hs
La escena es de película: durante toda la noche del viernes al sábado, Mirco Cuello y su padre se la pasaron abrazándose en la habitación del hotel de una lejana ciudad de África, borrachos de alegría. Horas antes, el boxeador de Arroyo Seco se había consagrado campeón del mundo.

"Pasamos la noche así, abrazándonos y agradeciendo", contó Cuello en una entrevista por YouTube. Fue en Bengasi, una ciudad de Libia a orillas del Mediterráneo, donde el púgil se quedó con el título mundial interino de los peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo ante la atenta mirada del legendario Mike Tyson, con quien incluso se tomó una foto.

Cuello vapuleó al mexicano Sergio Ríos, que llegó a la pelea invicto como él, y lo venció por nocaut técnico en dos rounds. En el primero ya lo había tirado a la lona, y en el segundo lo mandó al piso otras dos veces. Antes de que pudiera darse cuenta, ya había ganado la pelea.

Mirco Cuello: "Estoy muy contento"

En una entrevista con el periodista Luciano Jurnet, Cuello contó su alegría por el título, con pocas pero muy expresivas palabras: "Estoy muy contento, estoy re contento", dijo.

Luego contó la alegría compartida con su padre, los dos solos en una habitación de hotel en Bengasi, y confesó: "Recién ahora me bajó todo".

Cuello, quien empezó practicando taekwondo y recién después se dedicó al boxeo, contó que toda su vida soñó con ser campeón del mundo. Y añadió: "Di un gran paso en mi carrera. Ahora tengo que estar enfocado, tomarme todo con mucha más responsabilidad e ir por todo", agregó.

La pelea que le dio el título

En la pelea ante el mexicano Ríos, Cuello salió decidido a terminar rápido la tarea y ya en el primer round tiró a la lona a su rival, que -como él- llegaba invicto al combate por el título.

En el segundo asalto el santafesino mantuvo la iniciativa y volvió a tumbar a Ríos, quien ya no pudo levantarse ante la cuenta de 10 del árbitro.

Cuello llegó invicto con un récord de 15-0, 12 de ellas por nocaut, se consagró ante la atenta mirada nada menos que de Mike Tyson.

El púgil nacido en Arroyo Seco era hasta este viernes la gran promesa del boxeo argentino y ahora se convirtió en una realidad: con él, el país vuelve a tener un campeón del mundo.

Mirco_Cuello

Cuello es el boxeador argentino número 43 en obtener un título mundial y el cuarto en la división de peso pluma. Con la de este viernes, tiene un récord invicto de 16-0, con 13 victorias por nocaut. Fue medallista en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2028 (bronce) y participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2022.

