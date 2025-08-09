La Capital | Ovación | Angel Correa

El golazo desde afuera del área que ratifica al rosarino Ángel Correa como la gran figura del fútbol mexicano

El ex-Atlético de Madrid marcó su quinto tanto en seis partidos oficiales con Tigres, su nuevo equipo.

9 de agosto 2025 · 15:55hs
Desde que llegó a México, Ángel Correa no para de justificar su decisión de dejar el Atlético de Madrid para sumarse a Tigres. El delantero rosarino sigue sumando buenas actuaciones y también goles, y ya cosecha con los hinchas del equipo lo que siembra en cada partido.

Correa dejó el Atlético de Madrid después de una década porque necesitaba cambiar de aires. Y sus primeras semanas en México prueban que no se equivocó, ni al irse ni al elegir su nuevo destino.

El rosarino juega mucho, lo hace bien y empieza a ser determinante para el equipo. Suma goles y buenos rendimientos en los partidos de la liga mexicana como en los de la Leagues Cup.

El campeón del mundo marcó un verdadero golazo desde fuera del área en la impactante goleada por 7 a 0 de Tigres a Puebla por el torneo doméstico en México. Es su quinto gol desde que llegó, además de un par de asistencias.

Tigres puntero y Correa figura

Tigres marcha puntero del torneo Apertura con tres victorias en otros tantos partidos y además está clasificado para jugar en los cuartos de final de la Leagues Cup, donde se enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

El rosarino Correa, que salió campeón de la Copa Libertadores con el San Lorenzo de Edgardo Bauza y luego jugó diez años en el Atlético de Madrid, acumula cinco goles en seis encuentros oficiales desde que llegó a Tigres.

Desde que llegó a México, Correa no para de recibir elogios. Los hinchas de Tigres ya lo aman y toda la liga lo valora. Su condición de campeón del mundo y sus muy buenos rendimientos hicieron que se ganara rápidamente el respeto de los futboleros mexicanos.

