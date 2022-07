De Paul rompió el silencio y desmintió que se pierda el Mundial por una polémica

"Es una separación y hay una demanda, nada más. No tiene ningún sustento lo que se dice. Es absolutamente incorrecto. Si no, mandamos gente a otros países a que demanden a los jugadores y nadie podría jugar la Copa del Mundo".

También desmintió las versiones que indicaba que su actual pareja, la cantante Tini Stoessel, no tuvo gran aceptación en el grupo de la selección. "Las mujeres de la selección argentina la recibieron súper bien. Hay como una cosa atrás que quieren instalar y es feo", declaró.

>> Leer más: La ex pareja de De Paul aseguró que no quiere que el futbolista se pierda el Mundial

Y agregó: "Se dijo lo del Mundial también y sentí que estaban empezando a dañarme. Entonces creo que mi palabra tiene valor, jamás me metí en la vida de nadie ni molesté a nadie. Trabajo mucho para tener la carrera que tengo".

En un principio trascendió que el jugador de Atlético Madrid tenía prohibido el ingreso a Qatar debido al reglamento de la Fifa que rige para padres deudores de cuota alimentaria o en juicio. Luego se comprobó que tal restricción no existe.

Consultado sobre si le había pedido a la AFA una casa para Tini en Qatar como condición, el ex Racing aclaró: "Eso está muy lejos de la realidad. Me encantaría que pueda acompañarme a un evento tan importante si es que estoy convocado. Ella tiene muchos shows y arranca con las giras, no sé cuándo termina. Hoy no tocamos el tema, sí que va mi familia si es que estoy en la lista".

>> Leer más: Tini y De Paul fueron fotografiados infraganti y a los mimos en Ibiza

"Ojalá podamos hacer una gran Copa del Mundo. Somos los primeros que estamos ilusionados, pero todo a su debido tiempo. En este proceso ganamos una Copa América, la Finalísima (con Italia), llevamos 33 partidos sin perder y en las Eliminatorias terminamos invictos y clasificamos varias fechas antes con lo difícil que es. En todo este proceso que lleva ya un poco más de tres años, el hincha argentino lo está disfrutando mucho y eso es lo más importante", concluyó.