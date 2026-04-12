La Capital | Ovación | Matías Cóccaro

De nuevo Matías Cóccaro debió salir en un primer tiempo por lesión muscular en Newell's

Como le pasó ante Deportivo Riestra, Matías Cóccaro terminó en el piso solo y debió ser sustituido. Entró Francisco Scarpeccio en Newell's.

12 de abril 2026 · 15:38hs
Matías Cóccaro se tiró solo al piso y debió ser sustituido en Newells. Una nueva lesión muscular.

Matías Cóccaro se tiró solo al piso y debió ser sustituido en Newell's. Una nueva lesión muscular.

Venía haciendo un buen partido, corriendo mucho y muy participativo. Pero al llegar a los 18 minutos se tiró solo al piso y al toque salió. Matías Cóccaro de nuevo debió dejar la cancha en un primer tiempo por una lesión muscular, esta vez ante San Lorenzo. Y lo reemplazó Francisco Scarpeccio en Newell's.

La intensidad de Newell's en el primer cuarto de hora tuvo de protagonistas a la mayoría de los jugadores, entre ellos al Zorro, que las corrió todos, intervino en varias jugadas y se esforzó para buscar pelotas perdidas.

Pero cuando corrió a un jugador de San Lorenzo en mitad de cancha, en la salida rival, súbitamente cayó al piso. Estuvo un rato, entraron los médicos, regresó al campo para darle tiempo al reemplazo a calentar y finalmente dejó la cancha a los 21 minutos.

El que ingresó fue Scarpeccio, el mismo que venía de asegurar la victoria en Santiago del Estero, en su primer grito en la primera división. Cóccaro salió caminando sin que se notara dónde había sufrido la nueva lesión muscular.

El antecedente de Matías Cóccaro

>>Leer más: En vivo: Newell's va por la tercera victoria al hilo en el Apertura ante San Lorenzo

Un hecho similar se dio antes del clásico, cuando en el Guillermo Laza ante Riestra, Cóccaro también se tiró al piso y pidió el cambio. Fue el 16 de febrero y regresaría el 21 de marzo, justo para la primera victoria leprosa ante Gimnasia de Mendoza.

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Cóccaro sufrió entonces de un síndrome de estrés tibial medial posterior (edema óseo) en su tibia izquierda, aunque en ese momento se tomaba los dos gemelos. Pero ese problema óseo le habría provocado las molestias que ahora habrá que ver si tienen que ver con lo mismo.

El Zorro faltó seis partidos y parecía recuperado, pero ahora probablemente se perderá los tres partidos que le quedan a este Apertura, antes del receso por el Mundial.

El que además debió salir, pero en el entretiempo, fue Facundo García, con molestias en la rodilla izquierda. El que entró por Walter Núñez.

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